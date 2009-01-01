Главарь ДНР мечтает, что через 60 дней Украина перестанет существовать

Захарченко заявил, что ждет начала обострения военных действий на Донбассе.

Александр Захарченко. hvylya.net

Главарь террористов "Донецкой народной республики" Александр Захарченко считает, что после окончания срока ультиматума "республики" Украина оказалась на грани экономического выживания.

Об этом он заявил в эфире российского пропагандистского телеканала.

"Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась ранее Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать, — заявил он.

Захарченко добавил, что уже ждет начала обострения военных действий на Донбассе.

"Уже хочется, чтобы оно быстрее началось, чтобы быстрее закончилось. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы первые начали. Вот это самое главное, почему мы не делаем", — заявил он.

Главарь террористов ДНР также заверил, что боевики готовы к обострению.

Напомним, главарь горловских боевиков Игорь Безлер по кличке "Бес" объяснил Захарченко, почему "армия Новороссии" не возьмет Киев.

Обстановка на востоке Украины в очередной раз обострилась из-за того, что фейковые ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, действующих на территории республик. Эти действия связаны с непрекращающейся железнодорожной блокадой Донбасса.

Политаналитик Александр Палия рассказал в комментарии "Главреду", как блокада Донбасса играет на руку врагам Украины.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Блокада ЛДНР: почему боевики начали шантажировать Украину?"

видео: Россия1