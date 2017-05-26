Главарь ДНР рассказал, как хочет захватить украинскую территорию в рамках Минска

Захарченко подчеркнул, что ДНР не откажется от своего видения Минских соглашений.

Александр Захарченко. Скриншот

Главарь террористической ДНР Александр Захарченко понимает Минские договоренности, как возможность для боевиков захватить территории Донецкой области мирным путем.

Об этом заявил в комментариях одному из сепаратистских ресурсов., пишет Обозреватель.

Он подчеркнул, что ДНР не откажется от своего видения Минских соглашений.

"Был "Минск" — были обстрелы. Даже если не будет "Минска", все равно обстрелы будут. Но Украина обязана выполнить то, что она подписала. Если Украина откажется, или мы смысла не будем видеть, тогда и "Минск" не имеет смысла. Каждый "Минск" понимает по-разному. В нашем понимании: освободите нашу территорию, а дальше будем разговаривать в рамках межгосударственных нормальных отношений", — заявил Захарченко.

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