Главарь ДНР рассказал, как хочет захватить украинскую территорию в рамках Минска

Захарченко подчеркнул, что ДНР не откажется от своего видения Минских соглашений.
Об этом заявил в комментариях одному из сепаратистских ресурсов., пишет Обозреватель.
Он подчеркнул, что ДНР не откажется от своего видения Минских соглашений.
"Был "Минск" — были обстрелы. Даже если не будет "Минска", все равно обстрелы будут. Но Украина обязана выполнить то, что она подписала. Если Украина откажется, или мы смысла не будем видеть, тогда и "Минск" не имеет смысла. Каждый "Минск" понимает по-разному. В нашем понимании: освободите нашу территорию, а дальше будем разговаривать в рамках межгосударственных нормальных отношений", — заявил Захарченко.
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