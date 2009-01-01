Главарь ДНР снова грозит наступлением и захватом новых территорий Украины

Любое движение украинских военнослужащих по линии фронта приведёт к тому, что мы начнём наступать, сказал Захарченко

Александр Захарченко. radiovesti.ru

Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко заявил о намерении захватить под контроль боевиков всю территорию Донецкой области.

Об этом со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube сообщает ONLINE.

"Есть два пути установления мира на Донбассе: любыми способами заставить Киев выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, или же военный. И ситуация сейчас складывается 50/50. Любое движение украинских военнослужащих по линии фронта приведёт к тому, что мы начнём наступать.

Любое поражение Украины, "освобождение" хоть одного населённого пункта, хоть одной деревни, приведёт к концу политического режима Порошенко", — сказал Захарченко.

"Будем надеяться, что начнется выполнение Минска, и мы миром восстановим границы Донецкой области. Заберём свою территорию без боёв", — добавил Захарченко.

Напомним, ранее российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что на оккупированной территории Донбасса в дальнейшем будут ликвидированы все заметные фигуры среди боевиков.