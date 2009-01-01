Главарь ДНР согласен на миротворцев и назвал лучший способ прекратить войну на Донбассе

Захарченко считает, что это охрана миссии ОБСЕ, а не прямая миссия миротворческая.

Александр Захарченко. Скриншот

Об этом этом он заявил в интервью программе "Итоги недели" на НТВ.ru.

"Мы же подразумеваем следующее: это охрана миссии ОБСЕ. Это не прямая миссия миротворческая. И мы готовы обсудить с Киевом эти условия по поводу нахождения миссии", — отметил Захарченко.

Главарь ДНР считает, что единственный способ прекратить боевые действия — предоставить независимость провозглашенным республикам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предлагает ввести миротворцев, чтобы охранять миссию ОБСЕ на линии разграничения.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Между тем, Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

Кроме того президент Петр Порошенко назвал условия для размещения миротворцев на Донбассе.

Украина передала в Совбез ООН обновленный проект резолюции по миротворцам на Донбассе.