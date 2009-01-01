Главарь "ЛНР" приказал готовиться к обмену пленными

Плотницкий напомнил, что уже год не было обмена между "ЛНР" и Киевом.

Игорь Плотницкий. lug-info.com

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий начал подготовку к обмену пленными между "ЛНР" и Украиной.

"Уже скоро будет год, как ни один не вернулась с той (украинской) территории к нам домой, на родину, и то же самое — мы не вернули никого Украине", — сказал Плотницкий, сообщает ТАСС.

Плотницкий поручил представителю "республики" в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой начать подготовку к обмену заложниками.

"…нужно проверить условия содержания, в которых находятся украинские военнопленные, посмотреть, нуждаются ли они в медицинской помощи, есть ли у них жалобы. Если жалобы есть, значит, фиксируйте и все жалобы ко мне", — заявил Плотницкий.

Главарь ЛНР также "обеспокоен" здоровьем украинских пленных.

"Чтобы все те люди, которых мы возвращаем Украине, были здоровы, чтобы их состояние было удовлетворительное, и то же самое, мы надеемся, что и Украина точно так же представит и наших людей, вернет в таком же состоянии...", — отметил глава ЛНР.

Напомним, в Кремле признали, что имеют влияние на российских боевиков на оккупированном Донбассе, поэтому они согласились на обмен пленными.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — Александром Захарченко, Игорем Плотницким.

Темой обсуждения была инициатива лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктора Медведчука (кум главы РФ — Ред.) по обмену пленными между Украиной "республиками".