Главари ДНР и ЛНР для России "отработанный материал" — Чубаров

Лидеры боевиков "могут быть полезными в качестве исполнителей чудовищной затеи Кремля", считает глава Меджлиса.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий kp.by

Нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народазаявил, что главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР —— для России являются "отработанным материалом".

Об этом он рассказал Крым.Реалии, комментируя поездку лидеров боевиков в захваченный РФ Крым.

В то же время политик заявил, что те прибыли на полуостров, "чтобы получить очередные инструкции из Кремля".

"Это не первый визит бандитов, курируемых Москвой в Крым", — отметил народный избранник.

По его словам, "оба террористических лидера — отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой России, при этом они могут быть полезными в качестве исполнителей чудовищной затеи Кремля".

"Этих террористов приглашают к себе не крымские оккупационные власти, поскольку это тоже может испачкать Москву, а приглашает "Русская община Крыма", которая выступила проводником так называемой "русской весны" в Крыму",— добавил собеседник.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что самым слабым местом террористических ДНР и ЛНР является их поддержка со стороны России.