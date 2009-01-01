Главари ДНР и ЛНР требуют снять блокаду, угрожая захватом подконтрольных Киеву предприятий

Главари ДНР и ЛНР угрожают поставлять уголь в Украину.

Главари ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий lug-info.com

В фейковых " Донецкой и Луганской народных республиках " пригрозили ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять в Украину уголь, если не будет снята транспортная блокада Донбасса.

Об этом заявили главари ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, сообщает информресурс боевиков.

"Мы вынуждены объявить, что если до 0:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран", — заявляют боевики.

Стоит отметить, что на оккупированном Донбассе продолжают работу несколько предприятий, входящих в холдинг ДТЭК — энергетическое подразделение System Capital Management (SCM) Рината Ахметова, пишет 112 Украина.

На данный момент в Донецкой и Луганской областях работают восемь предприятий холдинга, которые перерегистрированы на территорию, подконтрольную украинскому законодательству, начисляют и уплачивают налоги в украинский бюджет. Сюда входят "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса" (г. Кировское), а также "ДТЭК Зуевская ТЭС" (г. Зугрэс).

Кроме того, на неподконтрольной Украине территории несколько активов осталось у "Метинвеста", также входящего в SCM Ахметова. В частности, это объединение "Краснодонуголь", Комсомольское рудоуправление, Харцызский трубный завод (ХТЗ), Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и Макеевский филиал ЕМЗ.

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