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"Главное – теплое очко халявщиков и даунов": соцсети о голосовании по "евробляхам"

Сегодня, 17:56

В Сети с новой силой обострилась дискуссия вокруг "евроблях" после поддержанных в парламенте законопроектов. 

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Протестующие под Кабмином добились своих требований. Украинская правда
В пятницу, 13 июля, в Рада проголосовала за два законопроекта о растаможивании автомобилей на еврономерах, так называемых "евробляхах".  

Депутаты поддержали законопроекты №8487 и №8488 в первом чтении. За первый проголосовало 265 нардепов, а за второй – 256 депутатов. Эти законопроекты предлагают, в частности, внести изменения в ряд статей Таможенного кодекса Украины. 

"Уго Гройсман - голова. Процветающую Виницеэллу построит - оглянуться не успеем. Не останавливайся на евробляхерах, Вова, еще надо валютным кредитчикам кредиты пересчитать по народному (за счет народа, в смысле) курсу 5,05. Что-то их, кстати, давно не слышно. Ну, ничего, теперь есть повод взбодриться. Т.е. на евробляхеров голоса нашлись. А законопроект по налогу на выведенный капитал голосовать никто не планировал. За новый состав ЦВК голосовать никто не планировал, патамушта пятница 13е же. Е*аная неприкосновенная мразота", - пишет Светлана Самборская.

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Кирилл Данильченко убежден, что украинские политики ради сохранения электората готовы пойти на любой шаг, "главное теплое влажное очко основного электората - халявщиков и даунов":

"Владимир Борисович как бы говорит нам - собери толпу побольше перед выборами, организуйся и мы разрешим любой кипишь. Пересчитаем доллар по 8, дадим 8000 минималки, погладим по голове бляхеров, разгоним инфляцию подачками для иждивенцев, потом введем 17,5 % учетной ставки. Причем скажем, что рост учетной это такой бонус, потому что украинцы стали больше зарабатывать и тратить. И тут же все забыли, что закон 6027 должен был снизить ставку до европейской и всячески помогать экономике - вот вам дорогих кредитов, ибо инфляция. Но это инфляция потому что вы стали больше кушать".

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Журналист Александр Нойнец считает, что решение было принято в том числе из-за борьбы политиков за свои доли в контрабанде.

"Короче. Что сказал Гройсман по поводу евроблях. Что он на стороне протестующих, и обязательно найдёт цивилизованное решение. Цивилизованное решение будет такое. Евробляхеры всех победят. Под "всех" я имею в виду меня. Потому что я машину покупал не на евробляхах, и налоги с неё все заплатил в избытке. Но, поскольку от поведения евробляхеров в стране образовалась бюджетная дыра и нечем платить пенсию, то платить недостающие пенсии всем буду я и мой небольшой ресторанчик. Я думал, я делаю пенсионный план для родителей, и этот ресторанчик будет кормить мою семью - я ошибался. Этот ресторанчик будет кормить чью-то чужую семью. Как и все малые и средние бизнесы в стране.

Мне нравится поведение евробляхеров, я преклоняюсь перед этими отважными людьми. Нагнули Владимира Борисовича только в путь. Всё сразу он забыл о том, что раньше нёс про задачу консолидации бюджета. А поскольку своих денег у него нет, он расплатится моими. Тут есть чему поучиться"

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Политический аналитик и публицист Владимир Золотарев убежден, что отношение к "евробляхерам" в обществе является индикатором степени свободы в этом самом обществе:

"Евробляхеры" четко делят на "своих" и "чужих". И дело, как понимаете, не в проблеме растаможки подержаных авто. Дело в других, очень глубоких вещах. Отношение к евробляхерам - это отношение к свободе. Если эцилоп лупит всех палкой регулярно два раза в день, а кому-то удается уклониться от процедуры, то отношение к уклонисту и есть отношение к свободе.

Свободный человек поддержит уклониста, так как никакой эцилоп никого бить не должен в принципе и если кому-то удалось укрыться, то он молодец. Раб будет возмущаться уклонистом и будет закладывать его начальству. При этом, самое поразительное тут то, что раб ничего не теряет от того, что кому-то удается избежать процедуры битья палкой. Он действует чисто из принципа, из чувства равенства, справедливости или чего-то в таком духе"

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"Евробляхеры ищут справедливости у евроблядеров. Madame Южанина развеет их надежды", - иронизирует Юрий Ванинский.

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Блогер Сергей Марченко из акций протестов делает неожиданный вывод.

"После евроблях и младенцев мне кажется, что для того, чтобы украинцы смогли эффективно договариваться, надо чтобы они разучились говорить"

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Журналист Виктор Трегубов уверен, что власти продемонстрировали готовность выполнять любые, даже противозаконные требования под давлением протестующих:

"Уважаемые народные депутаты ОПЯТЬ как бы сообщают нам: если ты законопослушный гражданин, не ищешь дырки в законах, не истеришь и не требуешь от государства простить тебе невыолнение законов и договоров - ты лох. И фу таким быть. Нерациональное у тебя, лох, поведение"

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Никита Соловьев отмечает, что протесты продемонстрировали, что больше всего власть волнует объем проблем, которые могут создать протестующие, и если объем оказывается большим, политики готовы принимать невыгодные для государства решения:

"Одни и те же грабли. Перед выборами, на сей раз. В прошлый раз "Михайловский", перед ним валютные кредиты. Главное ощущение от всей ситуации. Власти в принципе насрать на адекватных граждан. Тем более на граждан законопослушных. Насколь ко законны и обоснованы требования граждан вообще не имеет никакого значения.Единственное, что интересует власть, это объем проблем, который ты можешь ей создать. А совершенно очевидно, что наибольший объем проблем у нас можно создать если действовать максимально беспредельно и под максимально левацкими лозунгами. Что и было очередной раз блестяще продемонстрировано. Я даже не скажу "ОК, мы поняли".

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Теги:  
евробляхеры, евробляхи, акция, протест, соцсети, Александр Нойнец, Светлана Самборская, Кирилл Данильченко, Сергей Марченко, Виктор Трегубов, Никита Соловьев, Владимир Золотарев
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