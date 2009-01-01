Главный охранник государства рассказал о реальных покушениях на Порошенко

Гелетей уверяет, что часто накануне появления президента на определенных мероприятиях находили взрывные устройства.
Об этом он сообщил в интервью "Обозревателю".
"Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Возбуждено уголовное дело, оно еще расследуется", — отметил Гелетей.
По его словам, это был самый сложный период с точки зрения обеспечения безопасности. "Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения", — заявил он.
Также глава УГО сообщил, что часто накануне появления президента на определенных мероприятиях находили взрывные устройства и огнестрельное оружие.
"Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много", — подчеркнул Гелетей.
Ранее, 22 августа 2017 года, аноним сообщил в СБУ, что на Порошенко запланировано покушение во время визита в Харьковскую область.