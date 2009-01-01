Главный охранник государства рассказал о реальных покушениях на Порошенко

Гелетей уверяет, что часто накануне появления президента на определенных мероприятиях находили взрывные устройства.

Петр Порошенко. Reuters

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей утверждает, что с 2014 года было несколько реальных попыток покушения на президента

Об этом он сообщил в интервью "Обозревателю".

"Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Возбуждено уголовное дело, оно еще расследуется", — отметил Гелетей.

По его словам, это был самый сложный период с точки зрения обеспечения безопасности. "Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения", — заявил он.

Также глава УГО сообщил, что часто накануне появления президента на определенных мероприятиях находили взрывные устройства и огнестрельное оружие.

"Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много", — подчеркнул Гелетей.

Ранее, 22 августа 2017 года, аноним сообщил в СБУ, что на Порошенко запланировано покушение во время визита в Харьковскую область.