"Глубокий регресс". Польша разочарована результатами переговоров с Украиной

В Польше назвали, что существенно влияет на взаимные отношения с Украиной.

Польша разочарована переговорами с Украиной RAP

Официальная Варшава выразила глубокое разочарование результатами переговоров между вице-премьер-министрами Украины и Польши.

"Отсутствие решения украинской стороны относительно основного вопроса отмены запрета польских эксгумаций на территории Украины означает серьезный регресс доверия и не выполняет мандат на переговоры, установленные президентами обеих стран, что существенно влияет на взаимные отношения", — говорится заявлении канцелярии президента Анджея Дуды, опубликованном на сайте ведомства.

Польша выражает надежду, что запрет будет отменен в ближайшее время в духе выполнения обязанностей.

16 февраля 2018 года в Варшаве состоялась встреча вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского, на которой обсуждали скандальный закон об институте национальной памяти Польши.

Напомним, ранее Венгрия обвинила Украину в начале "международной кампании лжи".