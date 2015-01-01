Год за годом. Политический прогресс или деградация?

Впереди сложные решения — земельная реформа, проблемы децентрализации, недоверие к власти и отсутствие системной долгосрочной стратегии.

УНИАН

Результаты выборов

Выборы депутатов на некоторых мажоритарных округах были симптоматичны. Они показали, что в каждом отдельном регионе оппозиция была поддержана в неодинаковой степени. Власть имела довольно неплохие позиции, несмотря на очевидные просчеты во внутренней политике, коррупционные скандалы, падение гривны и т.д. Но хорошее стартовые позиции всегда расслабляют, так же, как и соблазн административного ресурса. Я часто встречала подобных праздных представителей власти — они видят неплохие (еще и дорисованные неграмотными социологами цифры), потом понимают объем возможного давления (школы, больницы, влияние через местные советы и райсоветы, пенитенциарные органы, возможность расходовать бюджетные средства на "подарки от себя" и т.д.) и расслабляются. Работают несистемно, не имея должной поддержки со стороны центра, они часто проигрывают: собственно, так произошло и на ряде округов (например, случай в Херсоне). На некоторых территориях большой ресурс и мотивационные технологии сработали (случай в Чернигове). Но все же динамика понятна. С этого момента и продолжая выборами в объединённые громады, оппозиция набирает дивиденды, она становиться более сильной и системной!

Оппозиция или технические проекты

Тут каждый думающий человек скажет: ну где же "Наш край", например, оппозиционная партия? Насколько независимо "Відродження"? Насколько можно считать независимыми новые проекты "Партії простих людей", "За жизнь" самостоятельными. За сколько можно купить "пакетом" технические партии на выборы? Верно, конечно сейчас говорить о весомых политических структурах рано, ведь только "Батьківщина" может похвастаться долгой и системной историей (отчасти, ранее и Партия регионов). Но есть другой фактор — конкуренция интересов как в регионах, так и на глобально государственном уровне! Именно эта конкуренция позволяет нам создавать систему противодействия (но, конечно, не в классическом понимании). Баланс позиции от партий, противодействие в местных советах, отсутствие вертикалей. Досадно, когда к консенсусу приходит финансово-промышленные группы (например, в вопросе бюджета или национализации "ПриватБанка"), а общество остаётся за рамками.

Позиция Запада

Ни дня не проходит, чтобы в украинских СМИ не было западной повестки дня. Запад нам поможет? Ввиду законов жизни каждый в первую очередь помогает себе, вопрос трактовки этого тезиса. Много ли транш в один миллиард? Если посмотреть на расходы на избирательные кампании от 40 до 70 млн долларов. Бюджет одного хорошего фильма в Голливуде тоже от 150 млн. Дорого ли кредитовать страну, у которой еще не запущен рынок сельхозземли, не установлены отношения с крупными сетевыми компаниями и т.д.? Я в целом положительно отношусь к западным практикам, применяю их в коммуникации, но, как писал Рейнарт и многие другие, экономический интерес первостепенен, поэтому свободный рынок не всегда помогает таким странам, как наша, развиваться, но часто помогает выгодно покупать ресурсы. Это важно понимать. И очень внимательно анализировать каждое соглашение. В конце концов, помощь работает тогда, когда субъект прилагает усилия (как и в лечении болезни или зависимости). Клептократия — это зависимость, кто будет созидать и строить, заводить новые проекты, если можно зарабатывать на "потоке". По собственному опыту знаю, что многие ключевые аналитические центры, регулярно издающее материалы и по Украине, также отмечают негативные тенденции в развитии страны, склонность к коррупции, бессистемность. Если интересно, можете сами проанализировать (почитать отчеты Atlantic Council, Hudson Institute и его Kleptocracy Initiative и т.д.).

Усиление власти

Нельзя не отметить, что несмотря на очевидность ошибок Януковича, Порошенко также склонен к централизации власти, использованию силовых структур в своих интересах. Технические проекты и политические компромиссы, давление, новые "дела", неплохой контакт с рядом лоббистов в Штатах позволяет оставаться "у руля". Немаловажный момент — это контроль ряда СМИ и давление на ряд остальных. Посмотрите на отчеты: уровень критики первого лица государства снизился за последний год, конечно, все эти факты говорят о том, что избиратель получает меньше критической информации.

Общество

Конечно, в процессе политической нестабильности страдает общество. Система субсидий без монетизации обогащает ряд людей, но не стимулирует переход на альтернативные источники энергии, экономию, модернизацию. Политическая нестабильность снижает экономическую активность, а соответственно это приводит к потере рабочих мест, снижению доходов. Немаловажную роль играет и обесценивание гривны. Глобальное недоверие ко всем ветвям власти приводит к негативным последствиям (от хранения денег дома, до миграции, бандитизма, самоуправства на местах).

Чего ожидать

Ожидать конца турбулентности не стоит. Политические силы начинают готовиться к возможным парламентским выборам. Бюджет учитывает интересы многих, но его проблемы очевидны. Впереди сложные решения — земельная реформа (ее форма), проблемы децентрализации (сейчас способность содержать медицину и образование на местах под вопросом по нынешнему плану), проблемы недоверия к власти, отсутствие системной долгосрочной стратегии и тем более практики политической преемственности, нарастание полярных электоральных настроений и обеднение населения. Это только общие нарративы сложной ситуации. Но на каждый вывод есть ответ.

Екатерина Одарченко