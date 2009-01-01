Голосование в ПАСЕ — репетиция наступления Кремля

В противостоянии с Россией даже один пропущенный удар может оказаться роковым.

Выступление Петра Порошенко в ПАСЕ president.gov.ua

В 2014 году за аннексию Крыма российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и возможности принимать участие в работе ее органов. Но спустя три года Россия близка к перелому ситуации на санкционном фронте. И дело не только в успешности шантажа рублем, но и в масштабности развернутой Кремлем кампании, в которой российские лоббисты говорят единым голосом.

О сокращении на треть своих членских взносов в Совет Европы до тех пор, пока ее делегация в ПАСЕ не будет восстановлена в правах, Россия заявила еще летом текущего года. Но эта новость тогда не вызвала серьезного беспокойства среди еврочиновников, равно как и перспектива полного отказа РФ от внесения своей лепты в общий котел. Очевидно, сумма в три десятка миллионов евро для почти полумиллиардного бюджета СЕ не критична. Но в последние недели Россия пошла в атаку, преимущественно чужими руками, и принятая ПАСЕ резолюция, открывающая возможность вернуть представителей РФ в Ассамблею — скорее всего, лишь шаг в многоходовке Кремля.

Выступление Петра Порошенко в ПАСЕ president.gov.ua

Украинские дипломаты уверяют, что снятие политических санкций с России — вопрос еще не решенный, а главная схватка состоится в январе следующего года. В то же время в Москве уже празднуют победу, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оперативно заявила о готовности провести переговоры по возвращению в ПАСЕ. Можно не сомневаться, что резолюцию Ассамблеи Москва и ее друзья будут использовать по максимуму. Россия традиционно активизируется накануне приближения очередной даты, когда Евросоюз определяется с пролонгацией экономических санкций. Летом их продлили до конца января 2018 года. Политическая победа в ПАСЕ может стать для Кремля хорошим плацдармом для наступления по всему санкционному фронту.

Неожиданно разгоревшийся пожар вокруг нового закона об образовании, якобы ущемляющего права нацменьшинств в Украине, скандальная рекомендация чешского президента Киеву забыть о Крыме и попытаться получить от России хоть что-то взамен — очевидно, лишь немногие из припасенных Кремлем козырей в рукаве. Продолжение следует. Достойно держать удар Украина сможет, лишь объединив усилия не только дипломатов, но и отечественных политиков, независимо от их партийной принадлежности.

Выступление Петра Порошенко в ПАСЕ president.gov.ua

Выступая с трибуны ПАСЕ, Петр Порошенко акцентировал на том, что за три прошедших с начала агрессии России года ситуация не изменилась к лучшему. Москва продолжает игнорировать Минские договоренности и не намерена выводить свои войска ни с территории оккупированного Донбасса, ни, тем более, с Крымского полуострова. Украинский президент напомнил о сотнях украинских граждан, которые удерживаются в заложниках, о репрессиях российской власти в отношении крымских татар. Он жестко ответил на кремлевские "домашние заготовки", озвученные евродепутатами, по поводу возможного референдума в Крыму и переговоров с представителями ОРДЛО. И призвал европарламентариев продолжать поддерживать Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности.

Образовательный узел Порошенко пообещал разрубить путем учета замечаний Венецианской комиссии, на экспертизу которой был оправлен новый закон. И заверил в том, что Украина уверенно продолжает процесс реформирования, в частности, сейчас начала перезагрузку судебной системы. Впрочем, в этом направлении успехи еще пока не видны, судебная машина ремонтируется с большим скрипом.

Выступление Петра Порошенко в ПАСЕ president.gov.ua

Судя по результатам голосования за резолюцию, открывающую путь к отмене политических санкций против России, которую поддержало подавляющее большинство европейских депутатов, этот бой на арене ПАСЕ украинская сторона проиграла. Поэтому к следующей схватке предстоит подготовиться лучше. Причем не только в плане обличения действий России на нашей территории, но, прежде всего, в отстаивании шагов, которые предпринимает Украина на пути реформ. Допускать проколы вроде образовательного Украина не имеет права, поскольку в противостоянии с Россией даже один пропущенный удар может оказаться роковым.

Наталия Гейчук

фото: president.gov.ua