"Тоннель, с*ка, никак не кончается". Гордон объяснил, когда Украине ждать процветания

Он подчеркнул, что жители всей Украины заслуживают хорошего президента.

Гордон спрогнозировал, когда появятся украинские Макроны и Меркели.

Помочь Украине стать процветающей может разве что чудо – но подобные чудеса в нашей истории уже случались, так что шанс есть.

С таким заявлением выступил известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон во время чата на "Главреде".

"Помочь может чудо, и чудо я уже видел один раз, когда вдруг в Советском союзе с подачи лидера КГБ Андропова появился Михаил Горбачев – молодой, эффективный, интересный, не советский человек, который с помощью другого ортодоксального коммуниста Ельцина все это сломал. Будем ждать", – заявил Гордон.

Отвечая на вопрос, когда в Украине наконец появятся свои Меркель или Макрон, журналист отметил: "Еще Шевченко когда-то спрашивал: "Коли діждемось Вашингтона, з новим і праведним законом?" С тех пор вопрос повис в воздухе. Я не думаю, что он решится в ближайшее время. В одном из интервью я уже говорил, что был бы рад, если бы Америка взяла Украину под свое управление, только вот Америка не хочет".

Ведущий также прокомментировал перспективы избрания в президенты Вакарчука и Зеленского.

"Я считаю Вакарчука потрясающим автором и исполнителем, а Зеленского – потрясающим артистом. Могут ли они стать президентом? Ну если трижды судимый и дважды сидевший смог, то почему артисты не могут? Почему Рейган смог, а наши артисты не могут? В Украине после Януковича президентом может стать любой", – уверен Гордон.

При этом он подчеркнул, что жители всей Украины заслуживают хорошего президента.

"Конечно, заслуживают. А какой выход? Если бы мы его только знали… Как говорил Жванецкий: "Что наша жизнь? Свет в конце тоннеля. Только тоннель, сука, никак не кончается", – иронично резюмировал Гордон.

Ранее Зеленский прокомментировал слухи об участии в выборах президента. Шоумен констатировал, что политика его не интересует.

Напомним, согласно последнему соцопросу компании GfK Ukraine, Зеленский обошел Вакарчука и Гриценко в рейтинге кандидатов в президенты. За него готовы проголосовать 7% опрошенных украинцев.

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