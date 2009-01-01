"Гори в аду". Российский блогер рассказал, как Путин продолжает убивать десятки тысяч украинцев

Он абсолютно беспринципный, насквозь лживый, маниакальный тиран, написал Тверской.

Владимир Путин Reuters

Российский блогер Александр Тверской прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинский народ он считает "братским" и частью русского народа, сказанные им во время заседания клуба "Валдай".

Об Тверской написал в своем Facebook.

Он отметил, что это не маразм и не попытка Путина вывернуться, "это хладнокровный и циничный глум".

"Он абсолютно беспринципный, насквозь лживый, маниакальный тиран, презирающий и ненавидящий человека и человеческую жизнь, как таковую. Я сказал "этот человек", но он — не человек. Он чудовище самой ничтожной породы, имеющее безграничную власть. Для него не существует понятий морали и нравственности, в нем нет ничего людского и живого. Он способен на все и не остановится ни перед чем.

А сегодня он убил и продолжает убивать десятки тысяч украинцев, пытаясь уничтожить целое государство. 18 лет прошло. И вот он по-прежнему свободно сидит перед всеми, ничего не чувствуя, весь гнилой и чёрный внутри, улыбается своей рыбьей улыбочкой и с ехидством продолжает упиваться кровью и своей безнаказанностью: "Мы любим Украину и украинский народ..."

Гори в аду, Путин. И забери туда за собой свой народ, который позволил тебе стать массовым убийцей и принести столько горя невинным людям. И чего греха таить, не только позволил, но и сам во многом поучаствовал", — написал Тверской.

Напомним, ранее Путин заявил, что не допустит закрытия границы с захваченной частью Донбасса.