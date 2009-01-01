"Горловка в клещах ВСУ". Военный эксперт объяснил, почему Россия может применить на Донбассе ВВС

В какой-то мере возле Горловки уже простреливается единственная дорога, пишет Фельгенгауэр.

Россия может применить на Донбассе ВВС ТСН

Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в материале на "Обозревателе".

"И если ВСУ не отступят, там может быть серьезное обострение и прямое вмешательство России. Имею в виду воздушную компанию. В России на полную боеготовность приведены все ВКС (воздушно-космические силы. — ред.) и силы ПВО, что вообще-то необычно для этого времени года проводить такие маневры. Поэтому есть определенная вероятность, что российские ВВС вмешаются в ход боевых действий и начнут воздушную кампанию против украинских вооруженных сил, чтобы заставить их отступить", — считает он.

"Конечно, это очень радикальное решение, поэтому Россия постарается угрожать Украине, добиваясь поддержки Запада в вопросе давления на Киев, чтобы ВСУ отступили от Горловки", — отметил эксперт.

"В какой-то мере возле Горловки уже простреливается единственная дорога. Сейчас это не так безумно страшно потому что холодно и все замерзло. Можно ездить по грунтовым дорогам и даже через поля. Но в принципе, это серьезная ситуация. Поэтому и ответ из Москвы тоже может быть очень серьезным", — добавил Фельгенгауэр.

Напомним, ранее сообщалось, что среди боевиков 1-го "армейского корпуса" ДНР, дислоцирующихся в районе Горловки, ходят слухи о подготовке наступлении ВСУ.