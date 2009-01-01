Госсекретарь США урезонил Россию: вернется в G7 после восстановления суверенитета Украины

РФ исключили из группы G7 из-за ситуации в Украине, отметил Тиллерсон.

Рекс Тиллерсон Reuters

Возвращение России в "Большую семерку" возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, сообщает Радио "Свобода".

Комментируя возможность возвращения России в "Группу семи" журналистам в президентском самолете по дороге в Брюссель, Тиллерсон заявил: "Ее исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за положение в Украине. Мы очень четко давали ей знать, что это означает: это означает продвижение с выполнением Минских договоренностей и выполнение их, восстановление суверенитета Украины".

При этом госсекретарь США добавил: "Не думаю, что пока эти условия не будут выполнены, пока не будет какой-либо договоренности о том, как нам справиться с положением в Украине, чтобы это было приемлемо для самих украинцев и приемлемо для всех членов "Группы семи", — я не ожидаю, что она (Россия) никогда не вернется".

Россию приняли в состав "Группы семи" промышленно развитых стран мира в 1997 году, превратив это объединение в "Группу восьми", из-за политического веса России. Из-за экономической недоразвитости Россию допускали только к политическим встречам, но не к экономическим и финансовым.

"Группа семи" восстановилась в первоначальном составе (Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Франция, Япония; во встречах также принимают участие руководители органов Евросоюза) после исключения Москвы из-за оккупации Крыма и заявления о захвате полуострова в состав России в марте 2014 года.

В "Группе семи" уже не раз заявляли, что для возможного возвращения России в состав объединения она должна выполнить Минские договоренности об урегулировании на востоке Украины и восстановить суверенитет Украины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна отвечать за свои действия на Донбассе и в Крыму и выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.