"Говорили, кого не приглашать". Влащенко рассказала об указаниях из Администрации Порошенко

Телеведущая отметила, что сообщения из АП ей поступали регулярно, однако она их игнорировала.

Наталья Влащенко Скриншот видео с youtube.com

Телеведущая Наталья Влащенко заявила, что получала смс-сообщениях от людей из Администрации президента с указаниями, кого ей приглашать на эфир, а кого нужно игнорировать.

Журналистка в интервью "Украинской правде" отметила, что теперь "любовно хранит" эти смс-сообщения от людей из АП.

"Они (смски, — ред.) у Даниила Никуленко (шеф-редактор телеканала ZIK , — ред.). Думаю, к ним еще тоже дойдет очередь", — подчеркнула Влащенко.

Он также раскрыла содержание этих сообщений: "Там нам рассказывают, что у нас нет баланса, что мы должны того приглашать, а того не приглашать".

Телеведущая отметила, что подобные сообщения ей поступали регулярно, однако она их игнорировала.

"Когда придет время их опубликовать, вы будете знать, от кого они", — резюмировала Влащенко.

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг авторской передачи Влащенко, гостем которой стал проживающий в Австрии Андрей Портнов, который ранее занимал должность замглавы АП В.Януковича. После эфира несколько десятков активистов пришли выразить свое несогласие с редакционной политикой канала.

В то же время телеведущая заявила о том, что до эфира с Портновым ей угрожал нардеп из "Народного фронта".