Говорили об Украине. Стали известны детали разговора Трампа с Путиным

Отмечена важность выполнения резолюции Совета безопасности ООН.
Об этом идет речь в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров США и РФ, пишет УНИАН.
Отмечается, что руководители двух государств говорили больше часа.
"Президент Трамп и президент Путин обсудили каким образом обеспечить устойчивый мир в Украине и необходимости продолжения международного давления на Северную Корею, чтобы остановить и программы по ядерному оружию и ракетам", — говорится в сообщении.
Они подтвердили свою поддержку совместного заявления, сделанного 11 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по ситуации в Сирии.
"Оба президента также отметили важность выполнения резолюции Совета безопасности ООН 2254 и поддержки возглавляемого ООН Женевского процесса по мирному урегулированию сирийской гражданской войны, прекращения гуманитарного кризиса, создания возможности перемещенным сирийцам вернуться домой и обеспечения стабильности в объединенной Сирии, свободной от злонамеренного международного вмешательства и от приютов для террористов ", — заявили в Белом доме.
Кроме того, Трамп и Путин подтвердили важность совместной борьбы против терроризма в регионе среднего Востока и Центральной Азии, а также согласились изучить пути для дальнейшего взаимодействия в борьбе против "Исламского государства", аль-Каиды, Талибана и других террористических организаций.
Напомним, ранее сообщалос, что в США Трампу рекомендовали дать Украине грант на покупку Javelin.