ГПУ подозревает Жириновского в финансировании терроризма, лидер ЛДПР разразился оскорблениями

Жириновский помогал боевикам совершать террористические акты против военных и правоохранительных подразделений Украины.

Владимир Жириновский ldpr.ru

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому политику Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма.

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность Российской Федерации к поддержке, материального-техническому обеспечению террористических организаций ЛНР и ДНР, и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Как отметили в ГПУ, досудебным расследованием установлено, что Жириновский, находясь на территории г. Москвы, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций ЛНР и ДНР создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной думы РФ и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России.

"За счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главы террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014-2017 годов осуществила поставки представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности, на территории донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 23 августа 2017 года Управлением надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, ГПУ в отношении Жириновского составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Кроме того, сообщили в ГПУ, в настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления, лиц, виновных в его совершении, и привлечения их к уголовной ответственности.

В свою очередь сам Жириновский прокомментировал заявления Генпрокуратуры Украины, которая заподозрила его в финансировании терроризма.

"В украинской Генпрокуратуре, видимо, окончательно обезумели", — заявил РБК Жириновский.

"Откровенно идиотское решение, за которое их нужно лишить работы. Но мы к этому уже привыкли и не обращаем внимания. Никогда никаких денег мы не собирали, но, конечно, мы регулярно отправляем гуманитарную помощь жителям Донбасса. Это медикаменты, продукты, которые могут долго храниться, одежда, некоторые предметы первой необходимости. Транспорт несколько раз отправляли туда. Как всё это может быть связано с терроризмом? Если они так считают в Генпрокуратуре Украины, то им всем в психиатрическую клинику пора", — заявил лидер ЛДПР.

Напомним, ранее Жириновский заявил о намерении захватить часть Украины.