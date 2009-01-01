Грабежи, убийства, изнасилования: Козицын рассказал о поведении русских наемников на Донбассе

"Киберхунта" смогла добраться до телефона "казачьего атамана".

Фрагмент переговоров Козицына и Бородая Соцсети

Хакеры "Киберхунты" получили доступ к личному телефону казачьего "атамана", который командовал бандой "Всевеликое войско Донское" на Донбассе.

Об этом группа "Информационное сопротивление" сообщает на сайте Sprotyv.info.

Хакеры опубликовали аудиозапись личной встречи Козицына и руководителя "Союза добровольцев Донбасса" Александра Бородая, который ранее возглавлял "совет министров ДНР".

"Это лишь часть полученной нами информации, — подчеркивают хакеры. — В дальнейшем мы предоставим и другие доказательства причастности России к военным преступлениям на Донбассе".

По данным хакеров, встреча состоялась в Москве. О дате разговора данных нет.

"Киберхунта" сообщает, что Козицын и Бородай вели разговор о возвращении бандформирования на Донбасс. Также затрагивается тема участия в боевых действиях кадровых сотрудников спецслужб. Во время разговора о прошедших военных действиях Козицын заявил, что под его руководством на захваченной территории был порядок, а когда в область приехали из России, ситуация ухудшилась — начались грабежи, убийства, изнасилования.

"Ну а потом эти начали с России заходить. Я люблю русский народ, конечно...", — сказал он.

"Контингент заходил разный...", — ответил Бородай.

Напомним, неделей ранее "атаман" Козицын объявил дополнительный набор "казаков" для направления в зону вооруженного конфликта на востоке Украины, однако 90% из них отказываются от участия в боевых действиях.