Громкая "тишина". В зоне АТО обострилась ситуация

Сегодня террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевик с оружием на Донбассе, иллюстрация Reuters

В воскресенье, 3 сентября, вс полуночи и до 18 часов боевики 17 раз нарушили, обстреляв украинских воинов, среди наших бойцов потерь нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на протяжении дня ситуация на востоке страны несколько обострилась, однако оставалась контролируемой ВСУ.

На Приморском направлении террористы около 6 часов утра выпустили почти 20 мин калибра 120 мм по опорным пунктам сил АТО возле Гнутово и Талаковки, били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Водяного и Павлополя.

На Донецком направлении неспокойно было в районе Зайцево, там бандиты семь раз обстреливали укрепления из 120-мм миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также под вражеским огнем оказались защитники Авдеевской промзоны и шахты "Бутовка". "Учитывая, что все обстрелы были хаотичными и не представляли угрозы жизни украинских военных, а также строго соблюдая мирные договоренности, силы АТО огонь в ответ не открывали", — добавили в пресс-службе.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України