Громкая "тишина". В зоне АТО обострилась ситуация

Сегодня террористы открывали огонь из разного оружия.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что на протяжении дня ситуация на востоке страны несколько обострилась, однако оставалась контролируемой ВСУ.
На Приморском направлении террористы около 6 часов утра выпустили почти 20 мин калибра 120 мм по опорным пунктам сил АТО возле Гнутово и Талаковки, били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Водяного и Павлополя.
На Донецком направлении неспокойно было в районе Зайцево, там бандиты семь раз обстреливали укрепления из 120-мм миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также под вражеским огнем оказались защитники Авдеевской промзоны и шахты "Бутовка". "Учитывая, что все обстрелы были хаотичными и не представляли угрозы жизни украинских военных, а также строго соблюдая мирные договоренности, силы АТО огонь в ответ не открывали", — добавили в пресс-службе.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.