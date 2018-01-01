Гройсман без премьерского кресла никому не интересен и быстро пропадет в небытие - эксперт

В случае отставки главы Кабмина, его место займет Степан Кубив.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен покидать свое кресло, в отставку, а его угроза уйти в отставку , если Рада не сможет принять закон об антикоррупционном суде - не более чем повышение ставок.

Такое мнение выразил политический эксперт Анатолий Октисюк, отметивший, что в случае ухода главы Кабмина с премьерского поста он перестанет быть кому-либо интересным и пропадет с радаров.

"Я не верю в досрочные выборы Рады и саму отставку ВБГ. Это обычное поднятие ставок. Без премьерского кресла Гройсман никому не интересен, и может быстро уйти в политическое небытие... премьер-министр включил традиционный шантаж для элит и пиарится перед Западом как поборник независимого АКС. Этот шаг демонстрирует собственную субъектность Гройсмана перед потенциальными спонсорами, как и собственно, троллинговая затея с "мальчиком Арсением" на заседании правительства", - написал Октисюк на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что если Гройсман все-таки подаст в отставку, не факт, что будут досрочные выборы.

"Они никому не выгодны. Конечно, многие хотят перезагрузки парламента, но это слишком рискованно. И.о. премьера в таком случае будет Степан Кубив, который с радостью потянет на себе президентскую кампанию и будет ВИП-агитатором Порошенко", - резюмировал политолог.

Ранее глава Минфина Александр Данилюк в своем письме народным депутатам призвал их немедленно принять закон об антикоррупционном суде, чтобы разблокировать финансирование от МВФ.

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