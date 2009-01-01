Гройсман назвал теракт в Манчестере "варварским замыслом"

Мир должен быть сильным и противостоять нашествию терроризма, говорит украинский премьер.

Владимир Гройман передал главе британского правительства письмо-соболезнование Пресс-служба Кабмина

Украинский премьерзаявил, что такие варварские замыслы, как, могут быть реализованы в любой точке мира.

Глава правительства и члены Кабмина посетили Посольство Великобритании в Украине, чтобы возложить цветы и почтить память жертв погибших во время теракта в Манчестере, сообщает УНИАН.

Премьер заявил: "Сегодня ночью произошла ужасная трагедия, ужасный теракт. Я думаю, что все понимают, что терроризму нет никаких ограничений. Эти варварские замыслы могут быть реализованы в любой точке мира. Мир должен быть сильным и противостоять нашествию терроризма, который имеет поддержку, в том числе и некоторых стран-агрессоров. Я глубоко в этом убежден".

Кроме того, Гройсман передал главе британского правительства письмо-соболезнование в связи с терактом.

"Я передал письмо-соболезнование премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, и еще раз хотел бы подчеркнуть, что украинский народ и Украина вместе с вами в такие ужасные и трагические моменты", — заявил премьер-министр Украины.

Напомним, поздно вечером 22 мая в английском Манчестере в результате теракта, который совершил смертник после концерта на стадионе "Манчестер Арена", погибли 22 человека. 59 человек получили ранения.

Информация о погибших или пострадавших украинцах пока не поступала.

фото: kmu.gov.ua