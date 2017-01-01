Гройсман: Проблему коррупции преувеличивают враги Украины

По словам премьера, враги хотят выставить государство в неблагоприятном свете.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью грузинскому журналу Forbes заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличивается врагами страны.

"Я считаю, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигали проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция широко распространена. И они делают это повсюду, в том числе за рубежом. Время от времени я сталкиваюсь с этой проблемой, и я считаю, что она преувеличена", – сказал Гройсман.

Он также заявил, что события в Украине освещаются в негативном свтете, чтобы выставить государство с его населением плохо. При этом он отметил, что в значительном количестве сфер коррупция уже побеждена.

"Я не буду отрицать, что существуют определенные сферы, в которых процветает коррупция. Однако список таких сфер явно сокращается", - почеркнул премьер, не уточнив, в каких сферах коррупция уже побеждена.

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