Гройсман сказал, когда Украина и Турция могут одобрить поездки граждан по ID-картам

Премьер заявил, что на следующей неделе посетит турецкое государство.

Флаги Украины и Турции, иллюстрация фото: zn.ua

В пятницу, 10 марта, Кабмин одобрил решение о подписании соглашения Украины с Турцией об условиях взаимных поездок граждан стран по

Такое решение было принято на заседании правительства, пишет УНИАН.

Премьер Владимир Гройсман сообщил, что на следующей неделе посетит с рабочим визитом турецкое государство, в это время документ должен быть подписан.

"… граждане обеих стран смогут въезжать и выезжать, пребывать в течение 90 дней на территории стран соглашения без обычных паспортов, а с ID-картами, которые носят электронный носитель информации... ", — отметил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что граждане Украины смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов после подписания соглашение по упрощению визового режима между государствами.