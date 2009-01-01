Гройсман сказал, когда Украина и Турция могут одобрить поездки граждан по ID-картам

Премьер заявил, что на следующей неделе посетит турецкое государство.
Такое решение было принято на заседании правительства, пишет УНИАН.
Премьер Владимир Гройсман сообщил, что на следующей неделе посетит с рабочим визитом турецкое государство, в это время документ должен быть подписан.
"… граждане обеих стран смогут въезжать и выезжать, пребывать в течение 90 дней на территории стран соглашения без обычных паспортов, а с ID-картами, которые носят электронный носитель информации... ", — отметил представитель МИД.
Ранее сообщалось, что граждане Украины смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов после подписания соглашение по упрощению визового режима между государствами.