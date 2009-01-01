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Гройсман сказал, когда Украина и Турция могут одобрить поездки граждан по ID-картам

Сегодня, 13:55

Премьер заявил, что на следующей неделе посетит турецкое государство.

Украина, Турция
Флаги Украины и Турции, иллюстрация фото: zn.ua
В пятницу, 10 марта, Кабмин одобрил решение о подписании соглашения Украины с Турцией об условиях взаимных поездок граждан стран по ID-картам.

Такое решение было принято на заседании правительства, пишет УНИАН.

Премьер Владимир Гройсман сообщил, что на следующей неделе посетит с рабочим визитом турецкое государство, в это время документ должен быть подписан.

"… граждане обеих стран смогут въезжать и выезжать, пребывать в течение 90 дней на территории стран соглашения без обычных паспортов, а с ID-картами, которые носят электронный носитель информации... ", — отметил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что граждане Украины смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов после подписания соглашение по упрощению визового режима между государствами.

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Украина, Турция, Кабмин, соглашение, ID-карты, Гройсман
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