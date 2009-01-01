Гройсман встретился с Байденом, рассказал о реформах в Украине

Премьер поприветствовал решение США продлить санкции против России.

Джозеф Байден и Владимир Гройсман kmu.gov.ua

В Киеве вице-президент СШАвстретился с премьер-министром, который рассказал ему о продолжении

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Кабмина.

В то же время украинский чиновник заверил американца, что правительство не собирается останавливаться на пути проведения изменений внутри страны.

"Мы и дальше будем идти путем реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в наше государство", — отметил Гройсман.

Также премьер поблагодарил США за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Гройсман высоко оценил санкционную политику Штатов в отношении РФ и поприветствовал недавнее продление ограничительных мер против политиков и компаний из этой страны.

"Среди приоритетов правительства — усиление независимости судебной ветви власти, проведение масштабной приватизации госпредприятий, продолжение реформирования энергетического сектора, банковской отрасли, а также реформирование Пенсионного фонда", — рассказал чиновник вице-президенту США.

Напомним, утром 16 января в международном аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) приземлился самолет, на борту которого был Джозеф Байден. Кроме Владимира Гройсмана, он проведет встречу с президентом Петром Порошенко.

Фото: kmu.gov.ua