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Гройсман встретился с Байденом, рассказал о реформах в Украине

Сегодня, 10:27

Премьер поприветствовал решение США продлить санкции против России.

Байден,Гройсман
Джозеф Байден и Владимир Гройсман kmu.gov.ua
В Киеве вице-президент США Джозеф Байден встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который рассказал ему о продолжении реформ в Украине.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Кабмина.

В то же время украинский чиновник заверил американца, что правительство не собирается останавливаться на пути проведения изменений внутри страны.

"Мы и дальше будем идти путем реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в наше государство", — отметил Гройсман.

Также премьер поблагодарил США за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Гройсман высоко оценил санкционную политику Штатов в отношении РФ и поприветствовал недавнее продление ограничительных мер против политиков и компаний из этой страны.

"Среди приоритетов правительства — усиление независимости судебной ветви власти, проведение масштабной приватизации госпредприятий, продолжение реформирования энергетического сектора, банковской отрасли, а также реформирование Пенсионного фонда", — рассказал чиновник вице-президенту США.

Напомним, утром 16 января в международном аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) приземлился самолет, на борту которого был Джозеф Байден. Кроме Владимира Гройсмана, он проведет встречу с президентом Петром Порошенко.

Фото: kmu.gov.ua

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Киев, Байден, Гройсман, реформы, Кабмин
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