Гройсман встретился с Байденом, рассказал о реформах в Украине

Премьер поприветствовал решение США продлить санкции против России.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Кабмина.
В то же время украинский чиновник заверил американца, что правительство не собирается останавливаться на пути проведения изменений внутри страны.
"Мы и дальше будем идти путем реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в наше государство", — отметил Гройсман.
Также премьер поблагодарил США за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Гройсман высоко оценил санкционную политику Штатов в отношении РФ и поприветствовал недавнее продление ограничительных мер против политиков и компаний из этой страны.
"Среди приоритетов правительства — усиление независимости судебной ветви власти, проведение масштабной приватизации госпредприятий, продолжение реформирования энергетического сектора, банковской отрасли, а также реформирование Пенсионного фонда", — рассказал чиновник вице-президенту США.
Напомним, утром 16 января в международном аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) приземлился самолет, на борту которого был Джозеф Байден. Кроме Владимира Гройсмана, он проведет встречу с президентом Петром Порошенко.
Фото: kmu.gov.ua