Гройсман заплатит 3 млн гривень из бюджета на рекламу своей деятельности - СМИ

Оплачивать популяризацию реформ правительства будут за деньги налогоплательщиков.

Пресс-служба Кабмина

Правительство Владимира Гройсмана выделило более трех миллионов гривен на рекламу своей деятельности в средствах массовой информации.

Данные, согласно которым хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров Украины 24 апреля и 18 мая заключил три соглашения относительно рекламных услуг на общую сумму 3160000 грн, опубликованы в системе ProZorro, уточняют Наши гроши.

Так, ЧП Сохар Орест Тарасович (за которым скрывается владелец сайта "Обозреватель" Михаил Бродский) за размещение рекламы в региональных СМИ в течение года получит 1.610.000 гривень.

ООО "ОРТ Медиа" (учредители Денис Кейнс и Петр Куркчи) получит 1.550.000 гривен за печать и размещение рекламы "о ходе реформ Правительства и достижения в этой сфере" на 410 щитах, призмах и ситилайтах с привязкой к супермаркетам и центральным улицам областных центров в течение мая. Средний рейтинг должен быть не менее чем на 5% выше среднего рейтинга по городу, а доля лицевых сторон А от общего количества рекламных носителей - не менее от 65%.

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