ГРУ и спецназ МВД. У Авакова рассказали о регулярных подразделениях российской армии в Луганске

Плотницкий находится в России, подчеркнул Шкиряк.

Российские оккупанты в Луганске Reuters

Главарь террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий выехал в Россию, в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ.

Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook.

"Террорист Плотницкий находится в России. Три часа назад кортеж из нескольких автомобилей с ближайшим окружением главаря террористической банды "лнр" Плотницкого, во главе с ним, выехал из Луганска в РФ. Вероятно, главный луганский бандит отправился на "решалки" к своим московским кураторам", — отметил Шкиряк.

По его словам, сейчас в Луганск вошли и дислоцируются там подразделения регулярной российской армии численностью около 1000 военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

"Российские войска взяли под полный контроль ситуацию в городе и следят за развитием событий в конфликте между террористами. Вооруженные противостояния пока не зафиксированы", — добавил Шкиряк.

Кроме того, по данным советника главы МВД, в Луганске продолжают находиться боевики вооруженной банды "Витязь" (личная "гвардия" террориста Александра Захарченко) из российско-террористической группировки "ДНР".

"Подразделения сил АТО приведены в состояние повышенной боевой готовности на всей линии столкновения и немедленно дадут достойный отпор в случае любых вражеских провокаций", — подчеркнул Шкиряк.

Напомним, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря "ДНР" Александр Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где ранее размещалось областное управление МВД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации в Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.

В то же время в Кремле второй день подряд отказываются комментировать ситуацию во временно оккупированном Луганске и появление вооруженных людей в центре города.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября заявил, что не будет давать комментариев и подчеркнул, что Кремль следит за ситуацией.