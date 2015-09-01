Грузинские военные вместе с министром обороны поучаствуют в параде ко Дню Независимости Украины

Порошенко и Маргвелашвили осудили посещение Путиным оккупированной Абхазии.

Грузинские военные minval.az

В параде ко Дню Независимости Украины будут участвовать грузинские военные вместе с министром обороны.

Об этом во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает пресс-служба президента Украины.

"По его словам (Маргвелашвили, — ред.), 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины", — сказано в сообщении.

Всего в параде ко Дню Независимости будут участвовать 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи – участники АТО. Среди участников парада будут более 200 человек, которые награждены государственными наградами за особую мужество и героизм. Вместе с украинскими бойцами по Крещатику пройдутся представители НАТО. Министр обороны Степан Полторак отмечал, что пока ожидается участие военных от 10 стран, которые помогают ВСУ с реформой.

Кроме того будет представлено более 70 единиц боевой техники, из которых 25 единиц — совершенно новые образцы, сконструированные на заводах оборонно-промышленного комплекса Украины.

Порошенко и Маргвелашвили также осудили посещение Путиным оккупированной Абхазии.

"Оба лидера осудили посещение президентом России оккупированной Абхазии сегодня", — сказано в сообщении.

Президент Украины выразил солидарность с грузинским народом на девятую годовщину начала российской агрессии против Грузии. "В этот день наши сердца с вами", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии.

Президент Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал о роли Украины во вторжении РФ в Грузию.

Фото: minval.az.