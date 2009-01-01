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Грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе перекрыты — Турчинов

Сегодня, 14:52

Всем патриотам, которые предпочитают помочь в этом деле, предлагаю подписывать контракт, заявил секретарь СНБО.

Турчинов
Александр Турчинов УНИАН
На Донбассе все грузовые перевозки через линию разграничения с оккупированными территориями перекрыты.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

"Все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты. Всем патриотам, которые предпочитают помочь в этом деле, предлагаю подписывать контракт — пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ", — отметил Турчинов.

Напомним, на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о прекращении торговли с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.

Теги:  
Турчинов, Донбасс, блокада, СНБО, ЛНР, ДНР
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