Грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе перекрыты — Турчинов

Всем патриотам, которые предпочитают помочь в этом деле, предлагаю подписывать контракт, заявил секретарь СНБО.

Александр Турчинов УНИАН

На Донбассе все грузовые перевозки через линию разграничения с оккупированными территориями перекрыты.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

"Все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты. Всем патриотам, которые предпочитают помочь в этом деле, предлагаю подписывать контракт — пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ", — отметил Турчинов.

Напомним, на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о прекращении торговли с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.