"Характер заявлений". Порошенко попросил польского премьера уважительнее относиться к Хмельницкому

Глава государства попросил не ставить под угрозу позитивные достижения польско-украинских взаимоотношений.

Петр Порошенко встретился с Матеушем Моравецким Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко 17 февраля встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким

В рамках встречи обсуждались также вопросы исторического контекста, сообщает пресс-служба украинского президента.

По информации сообщения, Порошенко высказал обеспокоенность в связи с принятыми недавно польским парламентом изменениями в закон об Институте национальной памяти. Украинский лидер призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные изменения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.

Глава государства дал оценку недавним заявлениям Моравецкого относительно роли украинского гетьмана Богдана Хмельницкого в мировой истории.

"Президент Петр Порошенко также обратил внимание на крайне негативный для украинского-польских взаимоотношений характер заявлений и оценок деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого", - говорится в заявлении.

Напомним, 11 февраля во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма Моравецкий, основываясь на словах еврейского раввина, сравнил украинского гетьмана Богдана Хмельницкого с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером.