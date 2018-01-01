Холодная камера и видеонаблюдение. Сестра рассказала об условиях Савченко в СИЗО

Общение с Надеждой Савченко происходит только через адвокатов.

Надежда Савченко в зале суда УНИАН

Арестованная по решению суда внефракционный народный депутат Надежда Савченко находится в холодной камере СИЗО, рассказала ее сестра Вера.

Кроме того, в помещениях СИЗО везде размещено видеонаблюдение, подчеркнула Вера Савченко в комментарии УНН.

По словам Веры, общение с Надеждой происходит только через адвокатов.

То, что камеры вокруг, то есть, то же видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно – это помещение не отапливается, — рассказала Вера Савченко.

Сестра нардепа также рассказала, что их мать находится в тяжелом состоянии, ведь ее дети — это ее опора.

Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.

Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.