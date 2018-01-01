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Холодницкий и Сытник выступают в Раде: о преемниках и громких делах. Трансляция

Сегодня, 12:48

Трансляцию ведет телеканал NewsOne.

Назар Холодницкий, Юрий Луценко
antikor.com.ua
В Верховной Раде начали выступать руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий, прослушку которого обнародовали сегодня, и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Трансляцию ведет телеканал NewsOne.

В частности, Холодницкий прокомментировал и обнародованное видео.

Ранее Холодницкий рассказал, как матерился в своем кабинете и открестился от обвинений в вымогательстве. Глава САП заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл детали производства по Холодницкому. Избранная главой САП линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности расследований, заявил глава НАБУ.
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Назар Холодницкий, САП, прослушка, НАБУ, Артем Сытник
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