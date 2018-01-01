Холодницкий рассказал, как матерился в своем кабинете и открестился от обвинений в вымогательстве

Назар Холодницкий заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.

Глава САП заявил, что стал неугоден УНИАН

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о том, что на записях из его кабинета нет информации о вымогательстве взяток.

"На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесение мне чемоданов с деньгами в кабинет или предложения этого делать. Я уверен, что этого нет", — заверил Холодницкий во время брифинга.

Однако, по его словам, на записях присутствует его нецензурная лексика. "Что есть на этих записях? Мы обнародуем. Да, возможно, там есть нецензурное общение, в том числе с подчиненными", — сказал он.

"Я как обычный человек также умею ругаться. Такая у нас работа. Вы никогда не услышите мою брань публично", — добавил Холодницкий.

Холодницкий также заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него, сообщает УНИАН.

"Я понимаю, неугодный прокурор может быть неугоден всем. Такова моя жизнь, такова моя судьба, но я буду отстаивать свою позицию. Я докажу, что САП - это дееспособная структура, которая способна обеспечить закон и надзор, и в том числе за детективами НАБУ", — сказал Холодницкий.

При этом он подчеркнул: "Я обязательно буду настаивать на публичном рассмотрении этого дисциплинарного производства".

По словам руководителя САП, прослушивающее устройство в его кабинете было установлено Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры при поддержке Национального антикоррупционного бюро.

"Я не буду давать оценку законности установлению этой прослушки. Кто согласовывал, какую санкцию давал на это, я думаю, разберется следствие и сторона защиты, на сторону которой я сейчас фактически буду вынужден перейти", — сказал Холодницкий.

"То, что сейчас происходит, и то, какой вред причинен вообще антикоррупционной борьбе, время покажет, и вы будете видеть это сами", — подчеркнул Холодницкий.

Также он рассказал об отношениях САП и НАБУ в расследованиях различных дел. "Единственное, что я хотел, и единственное, что хотят мои прокуроры, - это достаточная доказательная база. И когда вместо достаточной доказательной базы слышали только громкие высказывания, когда вместо достаточной доказательной базы мы слышим громкие фамилии и априори обвинения в преступлениях, я с такой позицией согласиться не могу", - отметил Холодницкий.

Также руководитель САП выразил удивление комментариями, которые директор НАБУ Артем Сытник озвучил в последнем своем интервью.

"Вопросы наших отношений - они всегда были вопросами отношений в рамках УПК. Как только прокурор согласовывал подозрения, он был хороший, он был активен, но как только прокурор начал спрашивать о доказательствах: чем подтверждается каждое слово действительно в этих подозрениях, и сразу становился из старой системы, сразу становился каким-то не таким, каким выгодно видеть", — сказал Холодницкий.

"Я как руководитель прокуратуры всегда старался и буду стараться действовать исключительно в рамках закона и требовать от следствия предоставления полной доказательной базы", — заявил руководитель САП.

По его словам, как только он ознакомится с представлением генпрокурора Юрия Луценко о снятии с должности руководителя САП, сразу прокомментирует каждое слово в этой жалобе.

"После ознакомления с жалобой, которая будет мне предоставлена по закону, я смогу прокомментировать каждое слово, которое в ней написано, и более того, буду настаивать на публичности", — заявил Холодницкий.

"Не словом, а делом надо проверять нашу работу. И все наши производства, которые расследовались в таких многострадальных муках, не побоюсь этого слова, — это результат нашей совместной работы. И обвинять в торможении дел можно только тогда, когда это торможение осуществлялось на законных основаниях. Когда нет достаточных доказательств, я как прокурор не могу подписать и согласовать подозрение. Я не могу пойти в суд, чтобы показать процесс для процесса. и я готов публично и буду это делать, изучать, комментировать и опровергать каждое утверждение, которое будет написано в этих двух дисциплинарных жалобах", — сказал Холодницкий.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. В своем представлении Луценко и Сытник просят снять Холодницокго с должности.

Кроме того, ранее также сообщалось о скандале с "прослушкой кабинета Холодницкого".