Хорошая риторика. Аналитик объяснил, чем был важен саммит G7 для Украины

Потеря единства Запада может вселять тревогу, говорит Владимир Горбач.

Владимир Горбач Главред

был важен тем, что западный мир хоть и не смог показать свое единство, при этом не были допущены послабления в отношении России.

Об этом политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал в комментарии "Главреду".

"Встречи вроде саммита "Большой семерки" всегда заканчиваются принятием меморандума, декларации или коммюнике. И формально судить о результатах встречи можно по содержанию этого документа", — говорит политолог.

"В этом году — очень короткий документ, в котором перечислены лишь те позиции, по которым все участники саммита сошлись. Но если сравнивать с предыдущими итоговыми документами, то можно сказать, что вопросы, по которым сторонам удалось достичь согласия, вместились на намного меньшем количестве страниц, чем обычно", — посетовал аналитик.

"Для Украины в данной ситуации самым важным была бы демонстрация единства западного мира, чего, на самом деле, в Италии, в Таормине (городок на восточном побережье Сицилии, где прошел саммит G7. — Ред.), не случилось. Отдельная американская позиция, выраженная в фигуре президента Трампа, не позволяет оценивать однозначно этот саммит как успешный, именно с точки зрения способности выработать единые и общие решения. Украины это касается лишь косвенно, поскольку ничего плохого для нашей страны на этом саммите не случилось", -- подчеркнул эксперт.

По его мнению, единственное, что вселяет сейчас тревогу, — вероятная потеря единства Запада: "Это может навредить Украине при сохранении единой позиции в противостоянии России. Ведь даже просто единство Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки уже является серьезным плюсом для нашей страны, а когда это ставится под сомнение, понятно, что нас это должно волновать".

"По большому счету, предыдущие решения о введении экономических санкций против России за Крым, за Донбасс и за сбитый "Боинг" ранее постоянно согласовывались между США и ЕС и вводились почти синхронно — не одномоментно, но почти друг за другом. Поэтому сейчас можно делать акцент на том, что России еще и угрожают в случае невыполнения Минских соглашений новыми санкциями, но ведь их не усилили, решения об этом нет — есть лишь формулировка об условии, при котором это произойдет", — напомнил политолог.

"Потому сейчас это всего лишь риторика. Для Украины это хорошая риторика, но это только слова. К тому же, в этом нет ничего нового, ведь и раньше западные страны говорили о сохранении санкций или возможности их усиления в случае, если Россия не будет выполнять договоренности. Так что эта риторика уже была в информационном пространстве и в отношениях Запада с РФ. Но и это все хорошо, поскольку были опасения перед саммитом, что и риторики такой не будет, или она ослабнет. Риторика сохранилась, а это говорит Украине о том, что надежда есть", — подытожил Владимир Горбач.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что, по итогам саммита "Большой семерки", G7 решила поддержать Украину и ужесточить санкции против РФ за войну на Донбассе.