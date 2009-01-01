"Хороший знак для Украины". Эксперт объяснил, как Москву заставят заплатить за агрессию

Позиция Запада изменилась, в частности, с появлением Курта Волкера, отметил Пионтковский.

Москву заставят заплатить за агрессию mir24.net

Переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и Владислава Суркова нужны американской стороне для того, чтобы продемонстрировать российскую позицию, показать, кто виновник ситуации, сложившейся в Украине.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет "Новое время".

Он напомнил, что еще год назад в Украину приезжали Меркель и Олланд и уговаривали менять Конституцию, проводить так называемую федерализацию, легитимизировать бандитов и вводить их в политическое поле Украины.

"А теперь позиция Запада изменилась, в частности, с появлением Курта Волкера. И это хороший знак для Украины", — считает эксперт.

Он указал, что Америка Курта Волкера приняла законы, ужесточающие санкции в отношении Кремля, сейчас идет наполнение списка конкретными именами.

"США готовы принять все меры, кроме военных, чтобы заставить Москву, во-первых, заплатить слишком большую цену за ее агрессию и в конце концов от нее отказаться. Это не делается за один день. И сейчас цена сформулирована очень просто: один триллион долларов, который держит российская элита в США. И последовательное применение закона о санкциях означает замораживание этих средств и их конфискация. Это уже заставляет задуматься российскую сторону. И здесь уже дело не в Путине – дело во всей политической элите России. Та модель, по которой существует современная Россия – воровать в России и складывать свои сокровища на Западе для будущих поколений – больше не работает. Значит, придется придумывать что-то другое", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что США планируют разместить на Донбассе 20 тысяч миротворцев.