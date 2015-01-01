"Хорватский сценарий". Волонтер назвал единственный способ освобождения Донбасса

Нужна консолидация людей и ресурсов ради общей цели, говорит Виталий Дейнега.

Виталий Дейнега Главред

Освобождая Донбасс от оккупировавших его боевиков, украинские власти допустили только одну стратегическую ошибку — позволили террористами теперь ВСУ "светит" только один способ освобождения Донбасса.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Стратегические ошибки закончились тогда, когда колонны (боевиков) из Славянска зашли в Донецк. После этого момента Украина была обречена на многолетнюю кровопролитную войну. Военные, которых я действительно уважаю (а их, поверьте, не так много), говорят, что тушить этот пожар надо было в самом зародыше, еще во время крымских событий. Да, того, кто бы это сделал, осуждали и вряд ли когда-то бы избрали президентом, но он мог бы спасти тысячи жизней. К сожалению, мы учимся у Европы почему-то только плохому, в частности, тотальной политической импотенции", — говорит волонтер.

"Конечно, можно сказать, что у нас были определенные шансы в конце лета 2014 года, но российские войска, стоявшие у нас на границе, быстро показали, что они там не просто так", — напомнил Виталий.

"Единственный шанс, который у нас остался на деоккупацию, это так называемый "хорватский сценарий", который предполагает длительную имитацию переговорного процесса и стремительное усиление армии, после чего наш президент выйдет к телекамерам и скажет, что в связи с многочисленными обстрелами наших позиций боевиками и тотальным невыполнением ими обязательств нам не остается иного выбора, кроме как перейти в наступление на всех участках линии соприкосновения, как это произошло 20 лет назад в Хорватии", — объяснил Дейнега.

Но для этого, по его словам, должны случиться две вещи.

"Первая — мы должны построить настолько мотивированную и профессиональную армию, которая сможет освободить Донбасс и взять в окружение Луганск и Донецк за несколько дней", — продолжает основатель волонтерского движения "Вернись живым".

"Вторая — Россия должна стать настолько слабой экономически и геополитически, что не решится и не успеет отреагировать на наши действия до момента выхода наших подразделений на российско-украинскую границу", — говорит он.

"Такой сценарий не является фантазией или мечтой. Для него нужна консолидация людей и ресурсов ради общей цели. И пока я верю в то, что это возможно, я буду заниматься тем, что делаю последние два с половиной года — помогать армии, возвращать войну в информпространство и создавать общественный запрос на освобождение Донбасса военным путем", — подчеркнул волонтер.

"Если этого не будет требовать общество, то политики никогда не поставят себе это целью, а, значит, мы потеряем суверенитет и в долгосрочной перспективе — Украину", — подытожил Виталий Дейнега.

Напомним, ранее волонтер назвал другие сценарии освобождения оккупированного Донбасса — полномасштабной войны с РФ, "реставрация" и приход к власти очередного Януковича, а также реинтеграция оккупированных территорий с положения сильного.