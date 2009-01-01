Идея размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе противоречит Минским соглашениям — Лавров

Москва выступает против идеи создания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Миссия ОБСЕ на Донбассе, иллюстрация facebook.com/ato.news

Москва выступает против идеи создания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, что якобы противоречит Минским соглашениям, но соглашается, чтобы наблюдатели, работающие на линии соприкосновения, были вооружены стрелковым оружием.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Интерфакс.

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", — заявил Лавров.

"Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели ввиду ту идею, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит Минским соглашениям", — подчеркнул Лавров.

По его словам, "в Минских соглашениях якобы предусмотрено, что Украина обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка".

"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется", — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что во время встречи лидеров "нормандского формата", Путин поддержал идею размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Позже он опроверг данное заявление, отметив, что в Берлине не обсуждали размещение вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы.