Их "бороДьба": в Раде выставили стенд о возрождении Украины под руководством "вождя Гитлера" с ошибкой

Многих возмутила и тематика самой выставки: в ней увидели прославление нацизма.

Любопытная выставка открылась на днях в Верховной Раде. Она привлекает внимание не только своими экспонатами – но и безграмотностью организаторов.

Для начала стоит остановиться на том, что название одного из стендов написано с ошибкой: "Бородьба за столицю". При этом украинское слово "боротьба" всегда пишется через букву "т" в середине: проверочное слово – "боротися".

Многих возмутила и тематика самой выставки: в ней увидели прославление нацизма.

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В целом, экспозиция под названием "Восстановление украинской государственности во время Второй Мировой войны" посвящена 77-летию (некруглая дата, но ее решили почтить) провозглашения Акта восстановления украинского государства. Напомним, это случилось во времена нацистской оккупации – 30 июня 1941 года.

При этом директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский у себя в Facebook отметил: "Если внимательно присмотреться к самому Акту, который демонстрируется на выставке, то он гласит, что "Новосозданное Украинское Государство будет тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Великой Германией под руководством своего вождя Адольфа Гитлера, который создает новый порядок в Европе и мире и помогает Украинскому народу освободиться от московской оккупации".

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Также в документе, который демонстрируется на выставка, отмечается, что "Украинская Национальная Революционная Армия, которая создается на Украинской Земле будет дальше бороться с Союзной Немецкой Армией против московской оккупации за Суверенную Соборную Державу и новый порядок во всем мире".

"Создается впечатление, что те, кто писал сообщение на сайте Рады или организаторы выставки, сам акт не читали. А что означал "новый порядок", мы уже хорошо знаем", – резюмирует глава Украинского еврейского комитета.

По его данным, организаторами мероприятия выступили Всеукраинский благотворительный фонд "Соборность" и Международный благотворительный фонд имени Ярослава Стецько при поддержке народного депутата Украины Юрия Шухевича.

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