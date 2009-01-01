"Их будут кончать". Волонтер рассказал о судьбе одиозных боевиков на Донбассе

Поубивают тех боевиков, кто воевал, тех, кто над пленными издевался, считает Доник.

Волонтер рассказал о судьбе главарей боевиков ЛДНР укроп.org

Россия постепенно ликвидирует всех главарей террористов ДНР и ЛНР на оккупированным Донбассе

Об этом заявил известный волонтер Роман Доник в интервью online.ua.

Он считает, что недавняя ликвидация "Гиви" была направлена на легализацию боевиков на Донбассе.

"Сейчас наиболее одиозных таких (боевиков ДНР-ЛНР, — ред.) — их поубирают, неважно, в принципе, чьими руками: ФСБ ли, или будут использовать внутренние конфликты, потому что, в принципе, они между собой все очень крепко конфликтуют. Их сейчас просто поубивают — тех, которых мы все знаем. Поубивают тех, кто воевал, тех, кто над пленными издевался. Словом, тех, кто, так или иначе, засвечен. А потом нам представят каких-то "белых и пушистых", чисто как политическое решение, которые якобы будут готовы с нами мириться, жить хорошо и так далее. Я думаю, именно такой вариант будет дальше развиваться, для того, чтобы легализовать всю эту шоблу", — считает он.

"В любом случае, их будут всех кончать", — уверен волонтер.

По его мнению, судьба "Гиви" ждет и других одиозных главарей боевиков на Донбассе.

"Та же судьба ждет всех, кто причастен, так или иначе. Потому что все люди, которые на слуху, они, в любом случае, общались с российской стороной. Их инструктировали. Инструктировали, какую им модель поведения надо принимать, как им надо выглядеть... Это же все не просто так. Потому что те же "Гиви" и "Моторола" — они появлялись всегда там, где что-то намечалось. Они не столько военачальниками были, сколько такими медийными персонажами для той стороны. Но, в любом случае, они контактировали. И несут много информации о взаимодействии с россиянами. А самый простой способ спрятать свидетеля — его убить. Это дешево, надежно и, вообще, без хлопот. И никогда он не "выстрелит" — ни через три, ни через пять, ни через пятнадцать лет — никогда!", — резюмировал Доник.

Напомним, ранее журналист объяснил сложность ликвидации Захарченко и Плотницкого.