"Их там нет". Боевики внесли 18 россиян в список на обмен пленными

Медведчук говорит, что занимается вопросами освобождения украинцев, заключенных в России.

Обмен пленными, иллюстрация. Скриншот с сайта apostrophe.ua

Боевики "ЛДНР" внесли в список для обмена пленными 18 граждан России.

Об этом заявил участник гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске и близкий к президенту России Виктор Медведчук в интервью изданию "Новая газета".

"Когда мы согласовывали списки 306 на 74 (списки на обмен пленными, который состоялся 27 декабря), всего их было 18. Затем на последнем этапе Киев занял позицию, что граждане России должны быть освобождены согласно конвенции СНГ о правах и свободах человека", – рассказал Медведчук.

Он также добавил, что занимается вопросами освобождения украинцев, заключенных в России, а именно – Олега Сенцова, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Романа Сущенко, Александра Кольченко и Павла Гриба.

"А есть еще украинские и российские пограничники. Вы знаете сами, я и раньше вел переговоры с руководством РФ по поводу освобождения граждан Украины. Так были освобождены Савченко, Афанасьев и Солошенко. Этот переговорный процесс продолжается", — сказал он.

"Я как раз этим занимаюсь. Я и вел эти переговоры об освобождении граждан Украины из РФ. Этот процесс продолжается. Относительно россиян, я могу сказать, что сегодня представители Донецка и Луганска снова внесли всех граждан России (18 человек) в свои списки на обмен ", – рассказал Медведчук.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос обмена заложников на Донбассе.

Напомним, последний большой обмен заложниками состоялся 27 декабря. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.