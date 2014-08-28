Иловайская трагедия. Информацию об убийстве бойцов АТО направили в международный трибунал

Во время следствия лишь в период 2016-2017 годов допрошено более 800 украинских военных.

Представлены результаты расследования иловайской трагедии Reuters

Главная военная прокуратура Украины передала в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска ).

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Отмечается, что во время следствия лишь в период 2016-2017 годов допрошено более 800 украинских военных и других лиц о известных им обстоятельствах Иловайской трагедии, а также совершения подразделениями ВС РФ военных преступлений. Следователями совместно с экспертами изъято, обработано и проанализировано более 250 томов документов с грифом ограниченного доступа из Администрации президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВС Украины, других высших центральных органов исполнительной власти, а также правоохранительных и разведывательных органов.

По результатам следствия в этот период (2016-2017 годы) к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны против Украины и другие военные преступления привлечены 55 человек, в том числе 32 гражданина Российской Федерации. В суд направлено 32 обвинительных акта в отношении 33 лиц (из них 12 граждан РФ). Приговорами судов в течение 2016 года и І полугодие 2017 года 22 человека уже осуждены (8 - граждане РФ).

Кроме этого, для использования в Международном суде ООН и в Европейском суде по правам человека во время поддержания исков против РФ в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Украины Главной военной прокуратурой представлены доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины и финансирование терроризма.

Также сообщается, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование обстоятельств Иловайской трагедии в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году.

Отмечается, что убийство украинских военных в 2014 г. под Иловайском повлекло за собой вторжение РФ и военные преступления этой страны.

"Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который находится в непосредственном причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины и дальнейшее совершение военными страны-агрессора военных преступлений", — заявили в прокуратуре.

Вместе с тем, следователи установили, что проведение военного парада ко Дню Независимости в 2014 году не повлияло на уровень боеготовности сил АТО.

"Установлено, что проведение военного парад никаким образом не повлияло на уровень боеготовности сил АТО, поскольку к нему были привлечены подразделения, которые почти полностью комплектовались военнослужащими срочной службы и курсантами военных учебных заведений, которые не имели достаточного уровня подготовки, и поэтому не могли привлекаться к проведению антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

В документе также подчеркивается, что начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко и заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил РФ Николай Богдановский в течение 26-28 августа провели 12 телефонных разговоров о гарантиях безопасного выхода украинских военнослужащих из окруженного Иловайска. Это подтверждено в результате досудебного расследования Иловайской трагедии.

По данным следствия, когда стало известно, что украинские военнослужащие оказались в оружении боевиков и военных РФ, командование сил АТО поставило цель сохранить жизни военных. Поэтому Муженко начал переговоры с Богдановским, также начали переговоры на уровне руководства сектора "Б" и подразделений вооруженных сил РФ о предоставлении безопасных коридоров для вывода представителей ВСУ и других украинских военнослужащих.

"Следствием подтверждено, что на протяжении 26-28.08.2014 только между руководителем АТО В. Муженком и заместителем начальника ГШ ВС Украины Н. Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в не боевом порядке по согласованным маршрутам", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Дополнительной гарантией безопасного ухода должны стать трое захваченных в плен российских десантников.

"Вместе с тем, следствием доподлинно установлено, что в ходе переговоров представители ВС РФ умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций с маршрутом движения сил АТО. 29 августа 2014 года по непосредственной указке и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных вместе с тремя пленными российскими десантниками", — значится в результатах расследования.