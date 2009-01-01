Иловайская трагедия. Почему россияне скорее утопят Украину в крови, чем признают ее свободу

Иловайск не был поражением, подчеркнул Тымчук.

Уничтоженная скорая помощь ВСУ под Иловайском Reuters

Трагедия в Иловайске показала, что россияне скорее утопят Украину в крови, чем признают ее свободу.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук написал в Facebook.

"Иловайск не был поражением. Не может быть поражением результат чужой подлости, коварства и скотства. Иловайск был последним моментом истины. Которая состоит в том, что россияне скорее утопят Украину в крови самих украинцев, чем признают ее свободу. Этот момент истины стоил нам очень дорого", — написал он.

Тымчук подчеркнул, что украинцы помнят и всегда будут помнить имена своих героев.

"В отличие от россиян, которые закапывают своих уничтоженных безымянных убийц Донбасса, как собак. В этом и состоит главное отличие свободной страны от недоимперии", — добавил он.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Иловайская трагедия: виновна ли только Россия?".