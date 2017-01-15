Инспекция в Ростовской области. Украина проверит российские военные части

Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции.

Украина проверит российские военные части gs.sloboda.net

Украинские военные с 16 по 19 января будут проверять российские воинские части в Ростовской области

Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона разрешила официальному Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области.

"Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", — сказал он.

Агентство отмечает, что общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области.

Так, Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджетах. Кроме того, страны ОБСЕ предоставляют друг другу информацию об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции.

Напомним, по данным украинской разведки, с Донбасса в РФ сбежали 11 российских инструкторов, обучавших боевиков.

Фото: gs.sloboda.net.