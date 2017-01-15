Инспекция в Ростовской области. Украина проверит российские военные части

Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции.
Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.
По его словам, российская сторона разрешила официальному Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области.
"Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", — сказал он.
Агентство отмечает, что общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области.
Так, Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджетах. Кроме того, страны ОБСЕ предоставляют друг другу информацию об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции.
Напомним, по данным украинской разведки, с Донбасса в РФ сбежали 11 российских инструкторов, обучавших боевиков.
Фото: gs.sloboda.net.