Инструмент влияния. Почему Россия хочет всучить Украине Донбасс

Россия прессинговала, прессингует и будет прессинговать Украину, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

России не нужен в своем составе, именно поэтому Москва и пытается всучить его Украине обратно, чтобы иметь инструмент влияния на Киев.

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Россия рассматривает Донбасс как инструмент влияния на Украину, чтобы добиться реализации своих европейских и геополитических амбиций", — говорит военный эксперт.

Комментируя заявление посла Германии о том, что выборы на Донбассе могут быть до выведения российских войск оттуда и не развяжет ли это окончательно России руки, Игорь Романенко заметил: "Россия прессинговала, прессингует и будет прессинговать Украину, не зависимо от заявлений не только послов, но и руководителей других государств. Задача Украины — давать оценку действиям представителей дипломатического корпуса и руководства других держав и заставлять их действовать в интересах Украины".

"Посол Германии, очевидно, забыл, что в условиях существования двух германских государств в Европе руководство ФРГ высказывало регулярно протесты против любых выборов в ГДР в связи с тем, что там находились оккупационные советские войска. А поэтому я думаю, что особенно дипломатам этого государства надо быть адекватными и последовательными",— резюмировал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее украинский генерал оценил вероятность войны РФ с Китаем.

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