Интерпол больше не разыскивает беглого экс-главу МВД − Генпрокуратура

Руководитель МВД времен президентства Януковича уже не является фигурантом розыска Интерпола
Об этом во время интервью изданию "Фокус" заявил глава Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк
"В Интерполе категорически отказываются объявлять в розыск любого фигуранта дел о противодействии Майдану. Там говорят, что эти преступления осуществлялись в условиях смены власти, следовательно, могут быть признаки политических преследований. "Титушек" рядовых они в розыск ставят, а вот любого, кто так либо иначе был связан с властью, от бойцов "Беркута" до тогдашнего руководства страны, - нет. Более того, буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что суд арестовал имущество и банковские счета беглого экс-главы МВД.