Интерпол больше не разыскивает беглого экс-главу МВД − Генпрокуратура

Руководитель МВД времен президентства Януковича уже не является фигурантом розыска Интерпола

Бывший министр внутренних дел Украиын Виталий Захарченко Пресс-служба Кабмина Украины

Месяцем ранее Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, которые обвиняются в растрате денежных средств.

Об этом во время интервью изданию "Фокус" заявил глава Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк

"В Интерполе категорически отказываются объявлять в розыск любого фигуранта дел о противодействии Майдану. Там говорят, что эти преступления осуществлялись в условиях смены власти, следовательно, могут быть признаки политических преследований. "Титушек" рядовых они в розыск ставят, а вот любого, кто так либо иначе был связан с властью, от бойцов "Беркута" до тогдашнего руководства страны, - нет. Более того, буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд арестовал имущество и банковские счета беглого экс-главы МВД.