Интерпол отменил розыскной циркуляр РФ по Яценюку — Нацполиция

Принято решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка.

В полиции объяснили ситуацию вокруг Яценюка УНИАН

Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует.

При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян, заявили в украинском бюро Интерпола.

"Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует", — говорится в сообщении на сайте НПУ.

"Международная организация уголовной полиции — Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска А. Яценюка", — отметили в Нацполиции.

Как сообщалось, в субботу в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины А.Яценюка.