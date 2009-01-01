Интерпол перестал разыскивать "лесника Януковича" - Генпрокуратура

Из-за действий Печерского райсуда с бывшего высокопосталенного украинского чиновника сняли "красную карточку" розыска
С таким заявлением в интервью агентству "Укринформ" выступил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Это решение комиссии контроля за файлами Интерпола. Причина - "самый гуманный суд в мире", который в свое время отказал органу следствия в применении меры пресечения в виде арест. Соответственно, Сивец этим воспользовался и обжаловал решение", - сказал он.
Кроме того, по словам Енина, Интерпол также снял с розыска супругу Сивца - гражданку РФ Марину Журавлеву, которая вместе с ним подозревается в легализации незаконных доходов и получении взяток.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Интерпол больше не разыскивает экс-главу МВД времен Януковича.