Интерпол перестал разыскивать "лесника Януковича" - Генпрокуратура

Из-за действий Печерского райсуда с бывшего высокопосталенного украинского чиновника сняли "красную карточку" розыска

Виктор Сивец ru.golos.ua

Виктора Сивца, руководителя Государственного агентства лесных ресурсов времен президентства Януковича сняли с розыска по линии Интерпола по причине отказа в его аресте. вынесенного Печерским районным судом столицы Украины.

С таким заявлением в интервью агентству "Укринформ" выступил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Это решение комиссии контроля за файлами Интерпола. Причина - "самый гуманный суд в мире", который в свое время отказал органу следствия в применении меры пресечения в виде арест. Соответственно, Сивец этим воспользовался и обжаловал решение", - сказал он.

Кроме того, по словам Енина, Интерпол также снял с розыска супругу Сивца - гражданку РФ Марину Журавлеву, которая вместе с ним подозревается в легализации незаконных доходов и получении взяток.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Интерпол больше не разыскивает экс-главу МВД времен Януковича.