Испытание Польшей

Варшава уже перестала быть адвокатом Киева, но вряд ли сумеет стать наставником.

Петр Порошенко и Анджей Дуда в Варшаве president.gov.ua Отношения со стратегическим партнером и соседом Украины — Польшей — переживают нелегкие времена. Тамошняя политическая элита не упускает возможности, чтобы не высказаться в отношении нашей страны и происходящего в ней менторским тоном. Варшава уже перестала быть адвокатом Киева, но вряд ли сумеет стать наставником.

Впрочем, и для Украины отношения с Польшей — серьезный тест на зрелость собственной дипломатии. С одной стороны, статус стратегического партнерства между нашими странами никто не отменял (даже в условиях изобилия у официального Киева других стратегических партнеров). С другой — Польшу все чаще критикуют в европейских структурах, и предостережение Эммануэля Макрона официальной Варшаве об угрозе самоизоляции звучит довольно реалистично. Грамотно выстраивая отношения с Польшей, Украина получит и необходимый опыт сближения с Европейским Союзом, где, кстати, тоже далеко не все в восторге от планов Киева добиваться членства в ЕС.

Необходимо понимать, что отсутствие позитивной повестки дня в двусторонних отношениях раз за разом будет приводить к раскручиванию темы Волынской трагедии и других сложных страниц в истории двусторонних отношений. Не нужно забывать, что связка Киева и Варшавы тревожит Москву, поскольку не позволяет Кремлю реализовать планы по усилению своего влияния на постсоветском пространстве. Да, еще один немаловажный факт: конструктивное сотрудничество Польши и Украине не только принесет пользу обеим странам, но и уменьшит влияние радикально настроенных элементов по обе стороны польско-украинской границы. Иллюзий быть не должно: былые исторические проблемы оставили глубокие следы в сознании многих украинцев и поляков, но жить исключительно проблемами прошлого — означает двигаться в тупик.

На сегодня представляются перспективными следующие направления партнерства:

— Центрально-европейское. Польские претензии на наращивание влияния в Европейском Союзе опираются на союзников по Вышеградской четверке, к которой присматривается и Украина, поскольку трое из четырех ее участников — наши непосредственные соседи. Бывшие социалистические государства лучше понимают украинские проблемы, а их опыт трансформации мог бы быть для нас полезным. Рискнет ли Варшава предложить расширение формата за счет Украины, точно сказать сегодня нельзя, но этот шаг мог бы быть ей на пользу.

— Триморье. Хотя в украинском информационном пространстве еще продолжают говорить о Межморье, питая иллюзии на эту тему, Варшава продвигает тему Триморья или АВС (Адриатика — Балтика — Черноморье). Этот проект по-настоящему амбициозен и его реализация может позволить Анджею Дуде увереннее чувствовать себя в общеевропейском масштабе. Собственно, поэтому на конференцию стран Триморья в июле в Варшаву пригласили Дональда Трампа. Отсутствие в польской столице Петра Порошенко не должно останавливать Украину от стремления принять участие в этом проекте, которому она может предложить и свой транзитный потенциал (включая ГТС), и рынок рабочей силы, и возможности для инвестирования.

— Военно-политическое. Польско-украинско-литовская бригада, военнослужащие которой приняли участие в параде по случаю Дня Независимости в Киеве — не просто проект военного сотрудничества, а демонстрация возможности забыть о былых обидах и действовать вместе. Это подразделение выглядит не просто парадным, а реальным противовесом в условиях продолжающейся гибридной агрессии России. Как и, кстати говоря, консультации начальников Генеральных штабов Украины и Польши накануне учений "Запад-2017".

Человеческий фактор. Сотни тысяч украинцев работают или учатся в Польше, многими она воспринимается как "земля обетованная". Наши сограждане постепенно превращаются в фактор польской политики, поскольку без их участия обеспечить экономический рост — важный аргумент в дискуссиях с Брюсселем — Варшаве будет непросто. Польша стремится пойти на удержание украинских работников, отсюда и уникальное для ЕС решение о возможности работать без получения визы, после вступления в силу безвизового режима между Украиной и ЕС.

Украина же должна использовать своих сограждан, сегодня находящихся в Польше, как инструмент мягкой силы в развитии двусторонних отношений. Создание организаций взаимопомощи (не думаю, что украинский профсоюз придется по душе польским властям), культурных организаций, обеспечение постоянных контактов с Украиной — задача пусть не самая простая, но реализуемая. Проникновение сотен тысяч граждан Украины на территорию соседнего государства без враждебных намерений — отличная возможность для развития двусторонних отношений на официальном уровне.

— Участие на Донбассе. Буквально на днях Донбасс посетили посол Польши в Украине Ян Пекло и замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. Польша реализует на востоке Украины программы микрокредитования, помогает запускать стартапы, и это участие кажется весьма полезным. Конфликт на Донбассе, его горячая фаза не вечны, и там придется приложить немало усилий не только для восстановления нормальной жизни, но и для экономической переориентации региона.

— Использование польского опыта. Хотя отставка Войцеха Балчуна пошатнула позиции польских менеджеров в украинской власти, Славомир Новак остается работать, хотя и его, и Лешека Бальцеровича беспощадно критикуют (по разным, понятное дело, причинам). Однако развитие местного самоуправления по польским лекалам выглядит довольно перспективным, как и трансграничное сотрудничество с участием, к примеру, Беларуси, Румынии, Словакии.

Украина и Польша продолжают привлекать к себе внимание мирового сообщества. Основания для этого разные, разными будут и последствия. Очевидно, что Варшаве стоит поубавить уровень имперских ноток в своих заявлениях по Украине, а Киеву — понять, что более мощный экономически и влиятельный политически сосед попытается воздействовать на нашу страну, и найти алгоритм не столько противодействия, сколько айкидо — использования энергии визави в своих целях.

Евгений Магда