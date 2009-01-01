Историческое празднование Дня Независимости: чем важен парад c военнослужащими западных стран?

Эксперты рассказали, чем важно участие в торжествах ко Дню Независимости Украины военнослужащих стран-членов НАТО.

УНИАН

Празднование Дня Независимости Украины в этом году будет отличаться от всех предыдущих торжеств. Прежде всего, тем, что в военном параде впервые в истории будут участвовать военнослужащие десяти стран НАТО, в том числе США, Канады, Великобритании и других.

"Официально. Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония. Всего: 231 военнослужащий", — рассказал о зарубежных гостях-участниках парада помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков. При этом он добавил, что "главный сюрприз все еще в секрете".

Кроме того, как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, в Киев на празднование 24 августа съедутся министры обороны 11 стран, множество официальных гостей и делегаций.

Отдельно следует отметить, что на празднование Дня Независимости также приедет глава Пентагона, министр обороны США Джеймс Мэттис. Во время пребывания в Украине он намерен встретиться с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", — сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.

Эксперты рассказали "Главреду", какое политическое, военное, имиджевое значение имеет такое празднование Дня Независимости и парад при участии военнослужащих зарубежных стран, а также как на это может реагировать Москва, насколько такие торжества "зацепят" Россию.

Николай Маломуж Главред Николай Маломуж:

Празднование Дня Независимости Украины при участии военнослужащих десятка стран, в том числе США, будет иметь большое политическое и дипломатическое значение. Сейчас очевидно, что США придерживаются позиции поддержки Украины, в частности ее безопасности и сектора обороны. Это я видел, общаясь с американскими военнослужащими, в том числе министром обороны Соединенных Штатов. Также поддерживается формат стратегического партнерства и международной кооперации между Украиной и западными странами.

Именно три перечисленные составляющие будут знаковыми при оценке прибытия для празднования Дня Независимости в Киев представителей разных стран высокого уровня: главы Пентагона Мэттиса, специального представителя Курта Волкера, а также представителей других стран НАТО. Это — демонстрация поддержки курса Украины и стратегической модели, которая предусматривает урегулирование ситуации на Донбассе с задействованием более широкого и мощного формата. И, безусловно, это поддержка Украины в противостоянии России, потому что до того наша страна фактически оставалась один на один с агрессором.

Поєтому приезд в Украину военнослужащих из более десятка стран-членов НАТО для участия в параде будет иметь большое положительное политическое и дипломатическое значение, а также сыграет роль в усилении безопасности нашей страны.

Однако важно, чтобы при этом мы выходили на модель практической кооперации с западными странами, а не ограничивались парадами. Разного рода символические жесты и действия — это тоже важно, но все же необходимы также совместные действия в обороне и безопасности, а также выход на дипломатическое направление. Думаю, что 24 августа как раз будет сделан первый шаг в этом направлении.

К тому же, практические в то же время состоятся переговоры Волкера с Сурковым, а далее — переговоры с президентом Украины и руководством России. Этот процесс предполагалось запустить тогда, когда будет изменен дух переговоров и усилен формат. При этом такие знаковые вещи, как парад в День Независимости, будут иметь большое символическое значение.

Кроме того, важно, чтобы парад не был супер-помпезным, иначе нас упрекнут в том, что мы много тратим денег в период войны. Причем такие вещи не будут восприниматься ни нашими воинами АТО, ни обществом, ни международными партнерами. Нам не нужны помпезные салюты, они неуместны в период войны.

Россия, увидев такую поддержку Украины, и дальше будет обострять ситуацию. Она будет воспринимать такое внимание со стороны стран-участниц НАТО к государственному украинскому празднику как вызов для себя. И российское руководство, безусловно, будет использовать этот факт, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что на территории Украины планируется усиление позиций НАТО против России. Однако в реальности Россия теперь будет оценивать свои возможности и видеть, что есть реальные международные силы, способные противостоять России, помогая Украине в особо сложных операциях, тем более, в случае широкомасштабных действий со стороны РФ. Потому все это послужит сдерживающим фактором для Москвы.

Так что, повторюсь, внешне все это будет сопровождаться демонстрацией недовольства и осуждения действий Украины и ее партнеров, но на деле Россия теперь сможет оценивать вес контактов Украины и совершенно с другим видением ситуации выходить на переговоры и обсуждать механизмы урегулирования конфликта.

Александр Скипальский Главред Александр Скипальский:

Своим участием в параде ко Дню Независимости Украины западные страны открыто подчеркивают свое отношение к Украине и ее безопасности, демонстрируют свою солидарность с украинским народом и поддержку украинской независимости и самостоятельности. Все это покажет Путину, что Украина — не одна, что Украину поддерживают ведущие страны Европы и Америка. Это очень важный положительный для Украины момент.

Учитывая мировоззрение российского руководства, можно утверждать, что все это России очень не понравится. Безусловно, российское руководство из-за этого не изменит своего поведения, однако оно будет вынуждено учитывать этот факт, что, в свою очередь, нанесет удар по его фантазии о том, что Украина слаба, никому не нужна, и с ней легко можно разделаться. Такая демонстрация поддержки Украины со стороны более десятка стран заставит Россию быть более внимательной и осторожной по отношению к Украине.

Также 24 августа в Украину прибудет глава Пентагона Меттис. Однако министр обороны США будет встречаться не столько с Порошенко или Полтораком, сколько с украинцами. Он поддерживает и Украину как самостоятельное государство, и украинцев, прекрасно понимая, что украинцы, стремясь стать европейским государством, находятся под колоссальным давлением российской агрессии и внутренних проблем, которые создает власть. Однако власть приходит и уходит, а народ остается. Так что Мэттис своим визитом продемонстрирует солидарность с украинским народом, а также теми воинами, которые сегодня находятся в окопах на передовой. А по поводу встречи Мэттиса с Порошенко и Полтораком не стоит испытывать особой эйфории.

Мирослав Гай Главред Мирослав Гай:

В связи с празднованием Дня Независимости, на который приедут военнослужащие и министры обороны более десятка стран, следует отметить несколько аспектов. Первый из них — внутреннеполитический. У нас сейчас так мало позитива в жизни, так мало событий в стране, которыми украинцы могли бы гордиться, что парад может сыграть позитивную роль. Это повод посмотреть, к чему пришла наша армия за три года войны, как она выглядит теперь, какая у нее техника, какие созданы новые подразделения. Вспомните армию Украины 2014 года, когда мы воевали в тапках из пластиковых бутылок, в гражданской одежде, и посмотрите на армию 2017 года — это просто несопоставимые вещи, даже если говорить исключительно о внешнем аспекте. Кто-то скажет, что это несущественно, но я считаю, что это важно, потому что внешний аспект может деморализовать или, наоборот, мотивировать. Ведь если человек, приходя в воинскую часть, получает старые лохмотья, это действует на него как мощный деморализующий фактор.

К тому же, у нас фактически провален контракт в армию, имеется нехватка людей. Поэтому необходимо проводить поощрительные мероприятия, чтобы привлечь новых военнослужащих на контракт. И в этом плане парад также сможет сыграть положительную роль — чтобы люди увидели, что Вооруженные силы меняются к лучшему, действительно реформируются.

Второй аспект — внешнеполитический. Вспомните парады, которые в последнее время проходили в Российской Федерации: несмотря на то, что РФ является членом "Большой двадцатки", на парады в Москве не приезжал ни один мировой лидер, даже не было лидеров тех стран, которые у России закупают вооружение. Путин стоял один-одинешенек, разве что с ним рядом был еще Додон, что еще больше оттенило внешнеполитическое поражение России. Москва фактически уже оказалась в изоляции. Именно эту изоляцию и нерукопожатность российского руководства можно было увидеть на последних парадах в РФ.

У нас же на параде должны присутствовать представители всех крупнейших и влиятельных с военной точки зрения стран мира. Таким образом мировое сообщество демонстрирует поддержку Украины, в том числе военно-политическую. И если в этом параде будут участвовать военнослужащие других стран, это будет мощный знак, для РФ в частности — "не трогайте Украину, мы Украину поддерживаем".

Так что это очень важное событие, для нас в некоторой степени даже историческое, поскольку за все годы независимости такой поддержки у нас еще не было. И важно не только наличия такой поддержки, но и ее демонстрация. Потому что если государства стыдятся показать свою поддержку, то, возможно, они ее декларируют только на словах. А если они активно ее демонстрируют, то это мощный дипломатический сигнал.

Важным и показательным будет еще один момент — будут ли на парад приглашены раненые, ветераны, которые уже отслужили в самые сложные периоды (когда армия была в упадке, они бросились защищать страну, просто руководствуясь чувством внутреннего долга); будут ли рассылаться цветы матерям погибших; будут ли приглашены волонтерские организации, которые обеспечивали водой, едой, одеждой целые бригады, вывозили раненных. Если да — это было бы прекрасно.

Также важно, что 24 августа состоится несколько знаковых встреч. Речь идет и о встрече министра обороны США с Порошенко и Полтораком, а также о встрече Курта Волкера с идеологом "ЛДНР" Сурковым. Однозначно будет обсуждаться вопрос войны на востоке Украины, а не хакерские атаки со стороны России или обвинения в адрес администрации президента Трампа. Думаю, что с американской стороны прозвучат какие-то резкие заявления или ультиматумы. Может быть, США выдвинут России какие-то предложения, потому что г-н Волкер уже не раз высказывал свою позицию относительно ситуации на Донбассе (он утверждал, что это не "замороженный конфликт", а "горячая война").

То, что сейчас на различных площадках идут переговоры относительно Украины, это очевидно: встречались представители "нормандской четверки" в Минске, состоится встреча г-на Волкера с Сурковым, плюс встреча министра обороны США с Порошенко и Полтораком. Не исключено, что обсуждаться будут вопросы поддержки Украины и координации общих действий. Украина и США уже проводит совместные учения, есть договоры о сотрудничестве в военной сфере и разведке, а также давно обсуждается вопрос передачи Украине вооружения. США и сейчас нам существенно помогают, как и Канада, Польша и страны Балтии; и в данный момент речь идет об усилении помощи. Также важно, что сейчас говорится о подписании между Украиной и США (вне рамок НАТО) договора о союзничество в оборонной сфере. Если такое подписание состоится, то это будет историческое событие. Уже сейчас США строят базу ВМС в Очакове, то есть наше сотрудничество уже расширено, и теперь все это нужно публично объявить.

Естественно, министр обороны США Мэттис приезжает не на парад посмотреть. Парад — это официальный повод для приезда, чтобы собрать всех в Киеве. Это красивый дипломатический повод. И съедутся они сюда решать судьбоносные для Украины вопросы. Для нас большой плюс в том, что у Мэттиса очень четкая и жесткая позиция относительно агрессии РФ, потому я думаю, что любые предложения, которые привезут американцы, будут на пользу украинским интересам.

Надежда Майная